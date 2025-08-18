Fritz: Nimeni nu e nebun să taie bani de la investiții / S-au promis bani care nu există. Nu poți să tai ceva ce nu există

Președintele USR, Dominic Fritz, afirmă că „nimeni nu e nebun să taie bani de la investiții”, însă „adevărul e altul: s-au promis bani care nu există”.

„Nu poți să tai ceva ce nu există”, susține Fritz, într-o declarație distribuită, luni, pe Facebook.

Liderul USR spune că un exemplu este programul de investiții în sănătate, anunțat cu 13 miliarde de lei pentru spitale mai mici, complementar PNRR-ului.

„Inclusiv noi, la Timișoara, am scris un proiect convinși că sunt fonduri europene. Și acum când am întrebat: domnule ministru, ce mai auzim de acest program? Îmi spune ministrul că a descoperit că acest program n-are nicio acoperire în buget”, a adăugat Dominic Fritz, primarul Timișoarei.

El precizează că, „în final, cei care plătesc pentru aceste greșeli și minciuni sunt cetățenii”.

„Și, da, ăsta este unul dintre motivele pentru care suntem astăzi cu o încredere atât de căzută scăzută în clasa politică și în democrația însăși. Și trebuie să reclădim această încredere, în primul rând prin fapte și responsabilitate”, încheie Dominic Fritz.

Context. Conducerea PSD se reuneşte, luni, în şedinţă, pentru poziţionarea în privinţa proiectului de ordonanţă de urgenţă care vizează suspendarea unor finanţări din PNRR şi Anghel Saligny, despre care cei de la PSD spun că ”nu se bazează pe un consens între partidele aflate la guvernare şi, prin urmare, nu a primit avizul miniştrilor PSD”. Social-democraţii anunţă că vor veni cu un set de propuneri pentru amendarea actualului proiect de ordonanţă de urgenţă şi atrag atenţia că vocea aleşilor locali ai PSD, care reprezintă mai mult de jumătate din comunităţile locale din România, trebuie ascultată.