”Frații și surorile care suferă în Palestina, Israel și Ucraina”, mesajul principal din discursul Papei Francisc de Crăciun

Papa Francisc anunţă duminică, în Ajunul Crăciunului, că se gândeşte la ”cei care suferă” în ”Palestina, Israel, Ucraina”, transmite News.ro.

Papa a spus în Ajunul Crăciunului, ca în fiecare duminică, rugăciunea Angelus, de la ferestra palatului pontifical, în faţa unei mulţimi adunate în Piaţa Sf. Petru.

Aproximativ 15.000 de credincioşi s-au adunat în jurul scenei uriaşe a Naşterii pentru a-i asculta mesajul, Jandarmeriei Vaticanului, citată de agenţia italiană de presă Ansa.

În acest Ajunde crăciun ”să fim aproape de fraţii şi surorile noastre care suferă din cauza războiului. Ne gândim la Palestina, la Israel, la Ucraina”, a declarat Suveranul Pontif după rugăciune.

🎥VIDEO | At the Angelus, Pope Francis urged everyone not to confuse celebration with consumerism. Instead, he advocated for a simple, waste-free celebration, sharing our blessings with those in need and remembering those suffering from war and poverty. pic.twitter.com/NdrJFOtEoK

— EWTN Vatican (@EWTNVatican) December 24, 2023