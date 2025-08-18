G4Media.ro
FOTO Preşedintele Nicuşor Dan, împreună cu familia la Roşia Montană / „Vizită…

Nicusor Dan Rosia Montana
Sursa foto: Facebook Adoptă o Casă la Roşia Montană

FOTO Preşedintele Nicuşor Dan, împreună cu familia la Roşia Montană / „Vizită surpriză azi, în pauza de prânz!”

Preşedintele Nicuşor Dan a mers luni, într-o vizită, alături de familie, la Roşia Montană, imagini fiind publicate pe pagina de Facebook ”Adoptă o Casă la Roşia Montană”, transmite News.ro.

”Vizită surpriză azi, în pauza de prânz: un vechi prieten şi susţinător al Roşiei Montane şi al patrimoniului său, Preşedintele Nicuşor Dan, împreună cu familia, au revenit la Roşia Montană!”, se arată în postarea de pe reţeaua de socializare. Preşedintele Nicuşor Dan apare în imagini împreună cu partenera sa, Mirabela Grădinaru şi cu fiul său, discutând cu un grup de tineri şi având în spate un rucsac de călătorie.

