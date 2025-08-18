FOTO Preşedintele Nicuşor Dan, împreună cu familia la Roşia Montană / „Vizită surpriză azi, în pauza de prânz!”
Preşedintele Nicuşor Dan a mers luni, într-o vizită, alături de familie, la Roşia Montană, imagini fiind publicate pe pagina de Facebook ”Adoptă o Casă la Roşia Montană”, transmite News.ro.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
”Vizită surpriză azi, în pauza de prânz: un vechi prieten şi susţinător al Roşiei Montane şi al patrimoniului său, Preşedintele Nicuşor Dan, împreună cu familia, au revenit la Roşia Montană!”, se arată în postarea de pe reţeaua de socializare. Preşedintele Nicuşor Dan apare în imagini împreună cu partenera sa, Mirabela Grădinaru şi cu fiul său, discutând cu un grup de tineri şi având în spate un rucsac de călătorie.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
VIDEO Nicușor Dan: Rusia nu își dorește pacea! Este important să oferim sprijin Ucrainei și să exercităm presiune economică asupra Rusiei pentru ca negocierile care vor urma să fie cât mai echitabile
Nicuşor Dan, după ce agenţia de rating Fitch a confirmat ratingul României BBB – cu perspectiva negativă: Bugetul pentru anul 2026 şi îndeplinirea, unul câte unul, a obiectivelor asumate pentru aderarea la OCDE vor consolida încrederea în România
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.