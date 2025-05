FOTO Motocicliști și șoferi, din dușmani în parteneri de drum: Parada moto a adunat sute de pasionați în Timișoara

De 18 ani, primăvara aduce la Timișoara un moment important pentru pasionații de motociclete: parada de deschidere a sezonului și campania de conștientizare „Motocicliștii există în trafic!”. Evenimentul a reunit comunitatea moto din Banat, care și-a propus să tragă un semnal de alarmă privind prezența motocicliștilor în trafic și importanța respectării acestora.

Sute de motocicliști s-au adunat în parcarea Metro de pe Calea Șagului, de unde au pornit într-o paradă prin principalele străzi ale Timișoarei. Destinația finală a fost Moli Park din Săcălaz, unde a fost dat startul petrecerii de deschidere a sezonului moto.

„Ca anul acesta n-am mai văzut atâția motocicliști la paradă. A fost extraordinar, am avut și vreme bună. Deși e o deschidere de sezon neoficială, este și o campanie anti-accidente. Importantă este conștientizarea noastră, a motocicliștilor, dar și a celorlalți participanți la trafic. Avem majoratul, 18 ani de campanie! Am avut și sprijinul Poliției Rutiere. E tot mai mult respect reciproc între șoferi și motocicliști, chiar dacă fiecare categorie are uscăturile ei. Azi, în Timișoara sunt aproape 20 de cluburi moto. Suntem ca o mare familie”, a declarat Sorin Stanca, inițiatorul campaniei „Motocicliștii există în trafic!” și lider al comunității moto din Banat.

„A trecut perioada boemă”

În Timișoara sunt în jur de 3.000 de motocicliști, organizați în diferite cluburi. Dacă în trecut modelele noi de motociclete erau o raritate, acum scena s-a schimbat radical. Motocicliștii dispun de vehicule scumpe, performante și, uneori, chiar de colecție.

„A trecut perioada boemă. Acum sunt mulți care au joburi bune, muncesc și își permit motociclete performante. Înainte eram mai puțini, eram rockeri, aveam un anumit stil vestimentar, iar echipamentul de protecție nu era la modă. Dar gândiți-vă cum era România acum 18 ani și unde am ajuns. Vezi motociclete noi, echipamente serioase, vezi o atitudine bazată pe respect, nu pe ură”, a mai spus Stanca.

De la „haiducie” la respect reciproc

Pe vremuri, relația dintre șoferi și motocicliști era tensionată. Unii îi numeau pe motocicliști „donatori de organe”, iar replicile nu întârziau să apară.

„Era o vreme în care ne uram. Noi îi făceam pe șoferi <conservari>, ei pe noi <donatori de organe>. Era haiducie, erau conflicte. Eram două lumi diferite. Azi, motociclistul și șoferul pot fi aceeași persoană. Mulți și-au luat motocicletă pentru weekenduri sau excursii. Vin tot mai mulți tineri, tot mai multă lume nouă. Nu mai suntem excluși sau stigmatizați”, a adăugat Stanca.

Participare record

La eveniment au participat zeci de cluburi moto din întreaga regiune: Hells Angels MC Banat, Hells Angels MC Timișoara, Road Patrol MC Timișoara, Road Patrol MC South Timișoara, Speed Hooligans MC Timișoara, Legacy MF, Old Riders MF, Firehouse Riders, Arhanghelii GM, Corsarii RC Deta, Road Runners MF, Timișoara Bikers MF, Gruparea Moto Timișoara, Moto Riders MF Timișoara, Support 81 Timișoara, Comanche RC, Wild Spirits Timișoara, MF Simson Timișoara, Budinț Bikers, Bikeri de Duminică, Widows Sons, Motocicliștii Lugoj MF, Lovrin Motors, A’SYLUM, Banat MF și Evil Priest.

Parada a fost deschisă tuturor pasionaților de moto, inclusiv celor care nu fac parte dintr-un club sau organizație.