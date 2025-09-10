G4Media.ro
FOTO Maia Sandu, întâlnire la Roma cu Giorgia Meloni: Relațiile dintre Republica…

Maia Sandu și Gorgia Meloni
sursa foto: Maia Sandu/Facebook

FOTO Maia Sandu, întâlnire la Roma cu Giorgia Meloni: Relațiile dintre Republica Moldova și Italia sunt astăzi mai bune ca niciodată

Articole10 Sep 0 comentarii

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a întâlnit la Roma, cu primii lideri politici italieni, anunțând că „relațiile cu Italia sunt astăzi mai bune ca niciodată”.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

„La Roma, în discuțiile cu Prim-ministra Giorgia Meloni și președintele Senatului, Ignazio La Russa, am simțit prietenia sinceră a Italiei și sprijinul pentru țara noastră. Legătura dintre statele noastre este întărită de diaspora numeroasă, respectată aici pentru muncă, integritate și contribuția la economia italiană”, a transmis Maia Sandu.

Maia Sandu mai arată că în ultimii patru ani a consolidat cooperare cu Italia, țară europeană care a sprijinit Moldova cu proiecte în valoare de 90 de milioane de euro, inclusiv pentru a ajuta familiile vulnerabile să-și plătească facturile la energie.

Ignazio La Russa, Maia Sandu la Roma
Sursa foto: Facebook/Maia Sandu

Președinte Republicii Moldova a mai venit cu o veste, respectiv  faptul că din 8 noiembrie 2025 va intra în vigoare acordul privind conversiunea permiselor de conducere moldovenești în Italia. „De asemenea, din 1 septembrie 2025 moldovenii care au muncit aici pot primi pensie pentru anii lucrați, indiferent dacă aleg să rămână sau să revină acasă. Suntem recunoscători pentru susținerea constantă a Italiei și vom continua împreună să promovăm pacea, bunăstarea și viitorul european al cetățenilor noștri”, a transmis Maia Sandu.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

