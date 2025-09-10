FOTO Maia Sandu, întâlnire la Roma cu Giorgia Meloni: Relațiile dintre Republica Moldova și Italia sunt astăzi mai bune ca niciodată

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a întâlnit la Roma, cu primii lideri politici italieni, anunțând că „relațiile cu Italia sunt astăzi mai bune ca niciodată”.

„La Roma, în discuțiile cu Prim-ministra Giorgia Meloni și președintele Senatului, Ignazio La Russa, am simțit prietenia sinceră a Italiei și sprijinul pentru țara noastră. Legătura dintre statele noastre este întărită de diaspora numeroasă, respectată aici pentru muncă, integritate și contribuția la economia italiană”, a transmis Maia Sandu.

Maia Sandu mai arată că în ultimii patru ani a consolidat cooperare cu Italia, țară europeană care a sprijinit Moldova cu proiecte în valoare de 90 de milioane de euro, inclusiv pentru a ajuta familiile vulnerabile să-și plătească facturile la energie.

Președinte Republicii Moldova a mai venit cu o veste, respectiv faptul că din 8 noiembrie 2025 va intra în vigoare acordul privind conversiunea permiselor de conducere moldovenești în Italia. „De asemenea, din 1 septembrie 2025 moldovenii care au muncit aici pot primi pensie pentru anii lucrați, indiferent dacă aleg să rămână sau să revină acasă. Suntem recunoscători pentru susținerea constantă a Italiei și vom continua împreună să promovăm pacea, bunăstarea și viitorul european al cetățenilor noștri”, a transmis Maia Sandu.