Fostul șef operativ al SRI, generalul (r) Florian Coldea, din nou la DNA pentru prelungirea controlului judiciar

Fostul șef operativ al SRI, generalul (r) Florian Coldea, a ajuns, luni, din nou la DNA pentru prelungirea controlului judiciar. Procurorii DNA l-au pus pe Florian Coldea sub control judiciar pentru 60 de zile pe data de 24 mai, alături de generalul în rezervă Dumitru Dumbravă și avocatul Doru Trăilă. Cei trei sunt suspectați de trafic de influență și spălare de bani. În dosarul de corupție deschis de DNA, Coldea este acuzat de omul de afaceri Cătălin Hideg că ar fi intervenit în Justiție pentru a obține sentințe mai blânde în schimbul unor sume de bani.

Tot luni s-a prezentat la DNA și Victor Tocaci de la Romprest. Dan Victor Tocaci este intermediarul plasat sub control judiciar pe cauțiune de 150.000 de lei (30.000 de euro) din dosarul generalilor SRI (r) Florian Coldea – Dumitru Dumbravă. Tocaci i-ar fi propus omului de afaceri Cătălin Hideg să îl pună în legătură cu generalii SRI în rezervă Florian Coldea și Dumitru Dumbravă pe care i-a prezentat drept << fondatorii „statului paralel”, persoane puternice, cu influență asupra magistraților >>, potrivit ordonanței de inculpare a generalilor SRI, consultată de G4Media.ro.

Context

Pe timpul cât se află sub control judiciar, inculpații trebuie să respecte o serie de obligaţii, între care să nu părăsească teritoriul României şi să nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu persoanele menţionate în ordonanţa de dispunere a controlului judiciar.

De asemenea, inculpaţii vor depune o cauţiune în valoare de 500.000 lei (stabilită faţă de cei doi oameni de afaceri şi avocatul din cadrul Baroului Bucureşti), respectiv 150.000 lei (cu privire la cel de-al patrulea inculpat), care vor fi consemnate pe numele lor, la dispoziţia Direcţiei Naţionale Anticorupţie, sau prin constituirea unor garanţii reale, mobiliare ori imobiliare, în limita aceloraşi sume de bani, în favoarea DNA.

Cătălin Hideg a declarat în luna mai, într-o intervenţie la Antena 3 CNN, că Florian Coldea şi Dumitru Dumbravă i-ar fi cerut, prin intermediul avocatului Doru Trăilă, suma de 600.000 de euro pentru a-l ajuta să obţină o pedeapsă cu suspendare, într-un dosar în care are o condamnare în primă instanţă de 4 ani închisoare pentru fraude cu fonduri europene.

Hideg, patron al companiei Sanimed International, a fost condamnat în luna februarie de Tribunalul Bucureşti la patru ani închisoare cu executare pentru folosire de documente false şi spălare de bani, într-un dosar legat de o fraudă cu fonduri europene în valoare de trei milioane de euro.

Dosarul se află în prezent în faza de apel la Curtea de Apel Bucureşti.

„Am avut o întâlnire cu domnul Dumbravă, care l-a recomandat pe domnul Trăilă ca viitorul meu avocat. Am fost la dânsul la birou, la cabinetul de avocatură, unde mi-au spus iniţial că vor 700.000 de euro plus TVA. Ulterior, eu i-am spus că e o sumă foarte mare, că nu am mai văzut asemenea onorarii în România. Dânsul mi-a spus că aşa a primit ordine de la domnii generali, că asta e suma pe care trebuie să o plătesc dacă vor să mă ia ca şi client. I-am spus că este foarte mult şi ofer suma de 500.000 de euro. Dânsul a zis: ‘Bine, nu pot să decid eu, trebuie să vorbesc cu domnii în generali şi peste câteva zile să vă transmit care a fost decizia. Ulterior, m-am prezentat din nou la cabinetul domnului avocat Trăilă şi mi-a spus că singura variantă pe care o acceptă este de 600.000 de euro cu TVA, altfel nu putem încheia acest contract de asistenţă juridică. Şi am semnat contractul”, a afirmat Cătălin Hideg, la Antena 3.

În schimbul acestor bani, i s-ar fi promis „optimizarea problemelor sale din justiţie”, adică să primească o pedeapsă cu suspendare.

„Când am încheiat contractul, mi-au spus că dacă lucrurile decurg bine la instanţa de fond şi judecătorul, care a fost student al domnului Trăilă, va da o rezoluţie pozitivă, la Curtea de Apel va fi mai simplu şi că vom scădea aceşti ani”, a spus Hideg.

Cătălin Hideg a mai susţinut că a plătit o primă tranşă de 100.000 de euro, însă nu a mai avut bani, după care ar fi fost ameninţat să achite restul sumei.

El a precizat că a depus un denunţ la DNA şi peste 20 de înregistrări cu „probe clare” împotriva celor care l-au ameninţat.

Pe de altă parte, Hideg a mărturisit că nu are probe că banii pe care i-a dat avocatului Trăilă ar fi ajuns la foştii generali SRI.