Fostul preşedinte brazilian Jair Bolsonaro a fost condamnat la 27 de ani…

Fostul preşedinte brazilian Jair Bolsonaro a fost condamnat la 27 de ani închisoare pentru tentativă de lovitură de stat / A ajuns la spital după ce s-a simţit rău

Fostul preşedinte brazilian Jair Bolsonaro, condamnat săptămâna trecută la peste 27 de ani de închisoare pentru complot în vederea organizării unei lovituri de stat, a fost dus la un spital din capitala Brasilia, după ce s-a simţit rău, transmite Reuters, transmite News.ro.

Anunţul a fost făcut de către fiul său.

Bolsonaro a avut probleme intestinale recurente de când a fost înjunghiat în timpul campaniei electorale din 2018, inclusiv cel puţin şase operaţii chirurgicale, ultima fiind o intervenţie de 12 ore în aprilie.

Fiul său, Flavio, a declarat într-o postare pe X că fostul lider a avut sughiţuri severe, vărsături şi tensiune arterială scăzută.

Bolsonaro a fost supus duminică unei serii de tratamente medicale în Brasilia, inclusiv teste de laborator şi îndepărtarea chirurgicală a leziunilor cutanate.

Săptămâna trecută, fostul preşedinte a fost condamnat de un complet al Curţii Supreme la 27 de ani şi trei luni de închisoare pentru complot în vederea organizării unei lovituri de stat, după ce a pierdut alegerile din 2022.

Bolsonaro se află în arest la domiciliu din august pentru că ar fi exercitat presiuni asupra instanţelor.

