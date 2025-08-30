Jair Bolsonaro, judecat de tentativă de lovitură de stat, ”nu vrea să mănânce şi continuă să sufere de crize interminabile de sughiţ şi vărsături”, anunță fiul său, Carlos Bolsonaro

G4Media.ro
Sursa foto: Facebook / Jair Bolsonaro

Articole30 Aug 0 comentarii

Fostul preşedinte brazilian Jair Bolsonaro nu vrea să mănânce şi continuă să sufere de vomă, anunţă Carlos Bolsonaro, fiul acestuia, cu câteva zile înaintea încheierii procesului în care este judecat cu privire la tentativă de lovitură de stat, în care riscă până la 40 de ani de închisoare, relatează AFP, transmite News.ro.

”Bătrânul este slăbit. Nu vrea să mănânce şi continuă să sufere de crize interminabile de sughiţ şi vărsături. Este foarte dureros să vezi toate aceste lucruri”, scrie pe X al doilea dintre cei cinci copii ai fostului şef de stat.

Fostul preşedinte de extremă dreapta (2019-2022), în vârstă de 70 de ani, urmează să-şi afle pedeapsa în acest proces după cinci zile de audieri, în perioada 2-12 septembrie.

El riscă aproximativ 40 de ani de închisoare, după ce a fost acuzat de faptul că a conspirat în vederea unei ”rămânerii autoritariste la putere”, în pofida victoriei actualului preşedinte de stânga Luiz Inacio Lula da Silva în alegerile prezidenţiale din 2022.

Plasat în arest la domiciliu de o lună, supravegheat şi echipat cu o brăţară electronică, el a stabilit să urmărească de acasă epilogul procesului în care este judecat, transmis în direct, potrivt anturajului său.

El a suferit de sughiţ şi vomă în iulie, simptome ale unor noi probleme digestive, legate de înjunghierea sa în stomac în 2018, la un miting electoral.

Din cauza acestei crize, a fost supus în august unor examene medicale care au arătat că a suferit recent două pneumonii.

În aprilie, el a fost supus unei îndelungate intervenţii chirurgicale, în urma unei obstrucţii intestinale, una dintre numeroasele operaţii la care a fost supus după ce a fost înjunghiat.

