Fostul președinte al Parlamentului ucrainean, Andrii Parubîi, împușcat mortal în plină stradă la Lviv, în estul Ucrainei

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Andrii Parubîi, un politician ucrainean de rang înalt care a ocupat funcția de președinte al parlamentului Ucrainei, a fost împușcat mortal în orașul Lviv, din vestul țării, a declarat sâmbătă președintele Volodimir Zelenski.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Ministrul ucrainean de interne, Ihor Klymenko, și procurorul general Ruslan Kravchenko tocmai au raportat primele circumstanțe cunoscute ale oribilei crime din Lviv. Andrii Parubîi a fost ucis”, a declarat Zelenski pe platforma X.

Poliția națională a Ucrainei a raportat de asemenea un incident armat în Lviv, cel mai apropiat oraș ucrainean de granița cu Polonia, fără a oferi detalii suplimentare.

„Condoleanțe familiei și celor dragi. Toate forțele și mijloacele necesare sunt angajate în anchetă și în căutarea ucigașului”, a adăugat președintele ucrainean.

Parubîi a jucat un rol important în revoluția pro-occidentală Euromaidan din 2013-2014 și a fost președintele parlamentului ucrainean, cunoscut și sub numele de Verkhovna Rada, în perioada 2016-2019, scrie Politico.

Potrivit presei ucrainene, oficialii nu au făcut încă declarații cu privire la suspecți sau la un posibil motiv al asasiantului.