Bărbatul acuzat de uciderea unui fost preşedinte al Parlamentului ucrainean mărturiseşte crima şi spune că este vorba despre o „răzbunare personală pe autorităţile ucrainene”, după uciderea fiului său pe front / Neagă orice legături cu Rusia

Un ucrainean suspectat de asasinarea deputatului Andrii Parubî, un fost preşedinte al Parlamentului ucrainean sâmbătă, a recunoscut crima, însă neagă orice legătură cu Rusia, relatează agenția de știri AFP, citată de News.ro.

Potrivit unor înregistrări video difuzate de presa ucraineană, el invocă o ”răzbunare personală”.

”Da, recunosc că l-am ucis”, a declarat bărnatul într-o sala de tribunal.

El neagă orice colaborare cu Moscova, aşa cum susţin unele publicaţii.

El dă asigurări că este vorba despre o ”răzbunare personală pe autorităţile ucrainene”, după uciderea fiului său pe front.