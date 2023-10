Forțele terestre și avioanele de luptă ale Israelului au efectuat un raid în centrul Fâșiei Gaza

Forțele terestre israeliene susținute de avioane de luptă și drone au efectuat un raid țintit în noaptea de joi spre vineri în centrul Fâșiei Gaza, a anunțat vineri armata, care se pregătește pentru o invazie terestră.

„În cursul ultimei zile, forțele terestre ale FDI (Forțele de Apărare ale Israelului), însoțite de avioane de vânătoare și drone ale FDI, au efectuat un raid țintit suplimentar în centrul Fâșiei Gaza”, a precizat armata într-un comunicat citat de agenția AFP.

„Ca parte a activității, avioanele și artileria FDI au lovit ținte teroriste aparținând organizației teroriste Hamas în zona Shujaiya și în întreaga Fâșie Gaza.”

OPERATIONAL UPDATE: The IDF conducted strikes on Hamas terrorist targets over the last 24 hours.

IDF ground troops, fighter jets and UAVs struck:

🔴 Anti-tank missile launch sites

🔴 Command & control centers

🔴 Hamas terrorist operatives

The troops exited the area and no… pic.twitter.com/yNdiY6XTby

— Israel Defense Forces (@IDF) October 27, 2023