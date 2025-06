Formula 1 anunță modificarea calendarului din 2026

Oficialii Formulei 1 au anunțat, luni, o modificare în calendarul sezonului 2026 al Marelui Circ. La solicitarea organizatorilor din Azerbaijan, Marele Premiu din această țară va avea loc în data de 26 septembrie, cu o zi mai devreme decât era programat inițial.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Decizia vine în contextul Zilei Comemorării Naționale: are loc în Azerbaidjan în ultima duminică din septembrie.

Cursa de pe străzile din Baku era programată pentru 27 septembrie, dar va avea loc cu o zi mai devreme, adică sâmbătă, 26 septembrie 2026.

Această modificare aduce schimbări întregului weekend de cursă după cum urmează:

De știut:

– 3 pre-season testing sessions – Azerbaijan Grand Prix to be held on Saturday 26th September #FIA #F1 pic.twitter.com/6por2md1wu

DID YOU KNOW? 🏁

The 2026 #AzerbaijanGP will be held on Saturday, Sept 26 instead of the usual Sunday, to avoid clashing with Azerbaijan’s National Day of Remembrance on Sept 27 🇦🇿#F12026 #F1 #BakuGP @BakuCityCircuit pic.twitter.com/9F0RF08Rav

— CHEQUERED FLAG 🏁 (@cfmagindia) June 30, 2025