Sute de persoane, afectate de toxiinfecţie alimentară în Indonezia, după ce au mâncat prânzul gratuit din şcoli / 1000 de cazuri de îmbolnăvire în programul gigant al președintelui Prabowo Subianto, cu 15 milioane de beneficiari

Peste 360 de persoane s-au îmbolnăvit în oraşul indonezian Sragen din centrul Javei, după ce au mâncat prânzul din şcoli, a anunţat, joi, un oficial, acesta fiind cel mai amplu caz de toxiinfecţie alimentară care afectează programul-fanion de mese gratuite al preşedintelui Prabowo Subianto, relatează Reuters, citată de News.ro.

De la lansarea sa, în ianuarie, programul de mese gratuite în şcoli a fost marcat de cazuri de toxiinfecţie alimentară în masă în arhipelag, fiind afectate peste o mie de persoane.

Şeful guvernului din Sragen, Sigit Pamungkas, a declarat pentru Reuters că 365 de oameni s-au îmbolnăvit, iar o probă din alimente este testată în laborator. Guvernul va plăti costul oricăror tratamente medicale ar fi necesare.

Wizdan Ridho Abimanyu, un elev de clasa a noua de la Şcoala Gemolong 1, a declarat pentru Reuters că a fost trezit din somn de o durere ascuţită de stomac.

El a avut dureri de cap şi diaree, despre care a dedus că au fost provocate de toxiinfecţie alimentară după ce a văzut postările pe reţelele sociale ale colegilor, care se plângeau de acelaşi lucru.

Cel mai probabil, prânzul contaminat a constat în orez cu turmeric, panglici de omletă, tempeh (mâncare din soia fermentată – n.r.) prăjit, o salată cu castraveţi şi salată verde, felii de măr şi o cutie de lapte, toate gătite într-o bucătărie şi distribuite în mai multe şcoli.

”Am cerut să fie oprită temporar distribuirea de mâncare din acea bucătărie până vin rezultatele de laborator”, a afirmat Sigit.

Agenţia Naţională pentru Nutriţie a guvernului, care supraveghează programul, a ridicat standardele privind bucătăriile şi livrarea, după cazurile anterioare de toxiinfecţie, a declarat şeful acesteia, Dadan Hindayana, pentru Reuters.

Programul de mese gratuite a fost extins rapid la peste 15 milioane de beneficiari până în prezent. Autorităţile au în plan să ajungă la 83 de milioane până la finalul anului, bugetând un cost total de 171 de trilioane de rupii (10,62 miliarde de dolari) în acest an.

Într-un caz de toxiinfecţie alimentară din luna mai, dintr-un oraş din Java de Vest, peste 200 de elevi s-au îmbolnăvit, iar un laborator a stabilit că mâncarea era contaminată cu bacteriile Salmonella şi E. coli, potrivit presei.