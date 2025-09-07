Florin Manole: Costurile cu Poşta pentru Casa Naţională de Pensii sunt de 10 ori mai mari, pentru jumătate din pensionari, care optează să primească banii cash, decât comisioanele bancare plătite de Poştă, pentru cei cu card

Ministrul Muncii, Florin Manole, subliniază cum costurile cu Poşta pentru Casa Naţională de Pensii sunt de 10 ori mai mari, pentru jumătate dintre pensionarii care optează să-şi primească banii cash, față de sumele pe care le plăteşte Poşta ca şi comisioane bancare pentru cei cu card şi care au optat pentru a primi pensia în cont. El a precizat că trebuie încurajaţi din ce în ce mai mulţi pensionarii să opteze pentru primirea pensiei pe card, transmite News.ro.

Ministrul a declarat la România TV că a lansat recent o discuţie în spaţiu public privind costurile cu Poşta pentru Casa Naţională de Pensii care ”sunt de 10 ori mai mari pentru jumătate dintre pensionarii care optează să-şi primească banii cash, decât sumele pe care le plăteşte Poşta, ca şi comisioane bancare, pentru cealaltă jumătate dintre pensionari”. ”Ideea noastră este, şi trebuie să o spun de la bun început, de a nu obliga pe nimeni. Nu sunt adeptul măsurilor restrictive şi îngrădirii libertăţilor cetăţenilor, dar cred că trebuie să încurajăm din ce în ce mai mulţi pensionarii, şi se întâmplă asta în mod natural, vă spuneam că jumătate dintre pensionari îşi iau acum pensiile pe card, deci cealaltă jumătate trebuie încurajată ca, în cât mai mare măsură, să opteze pentru această variantă, care este mai rapidă, este fără mari bătăi de cap din punct de vedere organizatoric”,a subliniat Florin Manole.

Ministrul Muncii a menţionat că este nevoie şi de o infrastructură. ”Sunt perfect conştient că nu există un bancomat în orice mică localitate din România, sunt perfect conştient că unii dintre cetăţeni nu vor vrea şi ei trebuie să aibă şi să-şi păstreze în continuare acest drept şi sunt convins că unii nu se pricep să umble cu cardul. Pentru aceştia, nicio problemă, dreptul lor rămâne în vigoare de a-şi primi pensia prin poştă. Dar, repet, cu cât mai mulţi pe card, cu atât va fi mai facil şi mai uşor şi totuşi ne apropiem de 2025, din toate punctele de vedere”, a subliniat Manole.