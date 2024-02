Flavia Boghiu (USR), despre ancheta DNA: Sunt nevinovată / În urma unei plângeri făcute de viceprimarul PNL și dezvoltatorul imobiliar Garbis Kehayian, mi s-a adus la cunoștință o calitate generică de suspect în dosarul Catacombelor de După Ziduri

Flavia Boghiu (USR), viceprimarul Brașovului, susține că este nevinovată, iar DNA a redeschis un dosar penal pe numele ei, în urma unei plângeri făcute de viceprimarul PNL Sebastian Rusu și dezvoltatorul imobiliar Garbis Kehayian.

„În anul electoral 2024, în urma unei plângeri făcute de viceprimarul PNL Sebastian Rusu și dezvoltatorul imobiliar Garbis Kehayian care voia să construiască blocuri pe dealurile Brașovului, am fost invitată astăzi la DNA pentru a mi se aduce la cunoștință o calitate generică de suspect în dosarul Catacombelor de După Ziduri”, a precizat Boghiu într-o postare pe pagina ei de Facebook.

Garbis Kehavian este dezvoltatorul imobiliar care a jignit-o în mod repetat pe Facebook pe Flavia Boghiu. Detalii aici.

Ea menționează că, în anul 2021, Asociația Amural a desfășurat în Catacombele de După Ziduri un proiect cultural unic în România – Brașov Underground Museum, la a cărui inaugurare a fost prezentă în calitate de viceprimar cu atribuții în domeniul culturii.

„În urma acestui eveniment, în 2022, Viceprimarul PNL Sebastian Rusu mi-a făcut plângere penală. Ironic este că Serviciul Administrare Patrimoniu și Urbanism Comercial, cel care se ocupă cu administrarea patrimoniului și ocuparea temporară a domeniului public se afla în subordinea dânsului. Acest dosar a fost clasat în 2022.

„Sunt nevinovată și voi colabora cu organele de anchetă în speranța ca acest dosar să fie soluționat cât se poate de repede, iar în acord cu principiile și valorile în care cred vă spun aici ca să rămână scris:

Context. Flavia Boghiu, viceprimar din Brașov (USR), este urmărită penal de DNA alături de Cristine Manolache, șefă a patrimoniului din primărie, potrivit unui comunicat al instituției. Procurorii DNA o acuză pe Flavia Boghiu că ar fi permis unei asociații să folosească un imobil al primăriei imobilul denumit „Catacombe Brașov” pentru organizarea de evenimente. DNA susține că astfel ar fi produs Primăriei municipiului Brașov un prejudiciu total de 304.010 lei. Detalii aici.

Proiectul Brașov Underground Museum inițiat de Asociația Amural a funcționat în cursul anului 2021 în catacombele orașului, însă a fost închis prin decizia Consiliului Local.

În mai 2022, Asociația Amural scria pe pagina de Facebook că Brașov Underground Museum a fost un proiect pilot pentru ceea ce se dorea primul muzeu dedicat artelor new media (arte ce folosesc tehnologia) din România. Desfășurată în galeriile abandonate din zona După Ziduri, expoziția a adunat 14 artiști și alți 3 elevi ai Liceului de Arte Brașov ce au expus în timpul sezonului cald în subteran, conturând astfel un nou și inedit spațiu cultural în zona istorică a Brașovului.

În cele 2 luni de funcționare 4.368 de vizitatori au plătit bilet de acces (10 sau 20 de lei în funcție de vârstă) și peste 5.000 au vizitat gratuit muzeul în cele 4 zile ale Amural Festival Vizual, Noaptea Albă a Galeriilor și la vernisaj. Biletele au fost fiscalizate conform legii și Asociația a plătit impozit pentru aceste încasări, potrivit sursei citate.

„Din păcate, deși am fost cei care au propus public introducerea galeriilor în spațiul public, deși am realizat planuri, măsurători și soluții de integrare în țesutul urban, deși am adus finanțarea necesară primei ediții, deși am realizat cercetări istorice pentru a afla trecutul galeriilor, deși am atras parteneri culturali și privați în proiect, deși am investit resursele organizației în funcționarea spațiului și am angajat tineri brașoveni, politicienii locali și funcționarii Primăriei Brașov au închis spațiul. Iar asta s-a întâmplat fără a ține cont de eforturile depuse și de realitățile sociale și culturale din oraș, și fără a fi deschiși către orice soluție propusă pentru ca spațiul să funcționeze în condiții legale și optime.

Din păcate, pentru asociația Amural, Brașovul s-a dovedit a fi orașul în care dacă vrei să salvezi un spațiu insalubru, ignorat de peste 80 de ani, cu ajutorul artei, loc în care se adăposteau oamenii străzii și devenise un focar de infecție, politicienii vor face tot ce le stă în putere să te oprească. Aceiași oameni care au datoria profesională să te ajute să obții avizele, te acuză că nu ai avizele.

Doi ani au durat demersurile pentru acest proiect, cu susținerea vechii administrații și a noii administrații însă doar în presă și în întâlnirile în persoană. Am făcut consultări publice și o campanie de strângere de semnături. Proiectul Parc Cultural După Ziduri (dupaziduri.ro) și propunerea unui muzeu de arte new media în galerii a fost susținută de semnăturile a peste 3.500 de oameni, semnături depuse oficial la Primărie în anul 2020.

Înțelegerea dintre Asociația Amural și Primăria Brașov poate fi rezumată astfel: asociația asigura măsurătorile, conținutul artistic, comunicarea și finanțarea (pe care o obinusem prin proiectul AFCN, prin sponsorizări și prin biletele de intrare), iar Primăria Brașov realiza igienizarea, electrificarea și avizele de funcționare.

Sub mandatul domnului primar George Scripcaru au fost curățate și electrificate galeriile, având astfel în propriul program politic Parc Cultural După Ziduri. Din pacate, domnia sa nu a așteptat finalizarea proiectului în maniera agreată și le-a deschis în campania electorală sub numele de Catacombele Brașovului. Pentru aceasta a folosit scanările laser pentru rețeaua electrică și grafica a proiectului oferite gratuit de Asociația Amural.

Domnul primar Allen Coliban a inclus, de asemenea, în propriul programul politic susținerea inițiativei Parc Cultural După Ziduri și a discutat cu noi repetat despre implementarea proiectului.

Planul de comunicare și cel de funcționare au fost prezentate cu 2 ani avans, inclusiv prețul biletelor, investițiile pe care asociația se angajează să le facă (sistem de supraveghere, stingătoare, ventilatoare, încălzitoare, porți), fluxurile de oameni, studii de siguranță etc. După momentul deschiderii, funcționarii au început să pună condiții imposibile – intrarea să fie gratuită, toate achizițiile proiectului să fie cedate Primăriei, Asociația să plătească chirie asemenea unei terase din centru, etc. Simultan au început atacuri la adresa Amural în presa locală aservită partidelor politice”, preciza asociația.