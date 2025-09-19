Finlanda se opune unor noi împrumuturi comune ale Uniunii Europene

Finlanda se opune propunerii Comisiei Europene ca Uniunea Europeană să poată contracta mai multe împrumuturi comune, a declarat vineri ministrul de finanţe al ţării nordice, Riikka Purra, transmite agenția de știri Reuters, citată de Agerpres.

Comisia Europeană a propus ca bugetul pentru perioada 2028-2034 să includă o opţiune de împrumuturi comune, în caz de urgenţă, aminteşte Reuters.

„Nu doar criticăm, ci ne opunem”, a subliniat Purra pe reţeaua X. „Prin urmare, Finlanda este pregătită să respingă aceste propuneri chiar şi de una singură”, a adăugat ea.

Unii membri ai blocului format din 27 de ţări au susţinut că datoria comună ar putea ajuta la finanţarea cheltuielilor propuse de Comisie, la costuri de împrumut mai mici. Între timp, Germania, Olanda şi Suedia au declarat că se opun ideii, iar Danemarca s-a declarat sceptică.

Un acord privind noul buget al UE necesită sprijinul tuturor celor 27 de ţări membre şi aprobarea Parlamentului European.