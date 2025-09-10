Festivalul Enescu: Staatskapelle Dresden – miercuri serară, la Sala Palatului

Staatskapelle Dresden, dirijată de Danielle Gatti, va concerta, miercuri, de la ora 20:00, la Sala Palatului, în cadrul Festivalului Internaţional ‘George Enescu’, informează site-ul evenimentului, transmite Agerpres.

Programul cuprinde Recviemul pentru orchestră de coarde de Toru Takemitsu şi Simfonia nr. 5 în do diez minor de Gustav Mahler.

***

Cu o venerabilă istorie ce se întinde din 1548, când a fost fondată de Moritz, Elector de Saxonia, Staatskapelle Dresden se distinge ca una dintre cele mai vechi orchestre ale lumii, ale cărei destine sunt intim împletite cu oraşul Dresda, cu strălucirea curţii regale saxone şi cu efervescenţa teatrului său. Menţinându-şi reputaţia, ansamblul Staatskapelle Dresden interpretează anual pe scena sa din Semperoper aproximativ 250 de spectacole de operă şi balet, completate de o paletă variată de circa 50 de concerte simfonice, evenimente matinale şi intime serate de muzică de cameră.

***

Daniele Gatti a preluat funcţia de dirijor principal al Staatskapelle Dresden în august 2024, pentru un mandat de şase ani, inaugurând astfel un nou capitol într-o colaborare de lungă durată. (…) Prin măiestria lui Gatti asupra repertoriului central al Staatskapelle, interpretările sale vizionare şi simţul său ascuţit al sunetului şi tradiţiilor unice ale acestui ansamblu istoric, publicul a avut parte de experienţe concertistice remarcabile. În timpul primei sale stagiuni, el a lansat şi primul ciclu complet de lucrări simfonice ale lui Gustav Mahler pentru orchestră.

Pe lângă postul său de la Dresda, Daniele Gatti este şi dirijor principal al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, director muzical al Orchestrei Mozart şi, din 2016, consilier artistic al Mahler Chamber Orchestra.

* La Ateneul Român, va evolua, pentru a doua seară, de la ora 17:00, Orchestra Simfonică din Anvers (orchestra regală a Flandrei), dirijată de de această dată de Gabriel Bebeşelea. Solist – pianistul Daniel Ciobanu.

În program, lucrări de August de Boeck – Rapsodia din Dahomey, Isaac Albeniz – Rapsodia spaniolă op. 70 (aranjament pentru pian şi orchestră de George Enescu), George Gershwin – Rhapsody in Blue, Arturo Marquez – Danzón nr. 2 şi Leonard Bernstein – Dansuri simfonice din West Side Story.

* Big Band-ul Radio România, dirijat de Simona Strungaru, va concerta, miercuri, de la ora 22:00, la Club Control.

Îşi dau concursul Stefano Di Battista (saxofon alto, saxofon sopran) şi Sebastian Burneci (trompetă, fligorn).

Programul va cuprinde lucrări de:

– George Enescu: Au Soir, poem pentru patru trompete, Toccata din Suita pentru pian în re major p. 10 (aranjament pentru Big Band de Simona Strungaru, p.a.a.), Pavane din Suita pentru pian în re major p. 10 (aranjament pentru Big Band de Sebastian Burneci), Fragmente din Simfonia de cameră în mi major op. 33 (aranjament pentru Big Band de Sebastian Burneci), Legendă pentru trompetă şi pian (aranjament pentru Big Band şi trompetă de Simona Strungaru) şi Fragmente din Simfonia de cameră în mi major op. 33 (aranjament pentru Big Band de Sebastian Burneci);

– Stefano Di Battista: Coco (aranjament pentru Big Band de Mario Corvini), Anastasia (aranjament pentru Big Band de Simona Strungaru) şi Rita (aranjament pentru Big Band de Mario Corvini);

– Charlie Parker: Bird Feathers (aranjament pentru Big Band de Mario Corvini) şi Billi’s Bounce (aranjament pentru Big Band de Peter Herbolzheimer);

– Ennio Morricone: Flora (aranjament pentru Big Band de Simona Strungaru) şi Deborah’s Dream (aranjament pentru Big Band de Simona Strungaru);

– Jaco Pastorius – Chicken (aranjament pentru Big Band de Mario Corvini);

– Sebastian Burneci – Behind Social Bars (aranjament pentru Big Band de Tobias Hoffmann);

– Nino Rota – La Dolce Vita.

Cea de a XXVII-a ediţie a Festivalului Internaţional „George Enescu” are loc, în Bucureşti şi în ţară, până pe 21 septembrie. În acest an, manifestarea are ca temă aniversările – „Celebrations” – în contextul în care se împlinesc 70 de ani de la moartea marelui compozitor.