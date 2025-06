Ferrari îl înlocuiește pe Leclerc la primul antrenament din Austria

Charles Leclerc nu va lua parte la primul antrenament liber pe care Ferrari îl va efectua la Marele Premiu de Formula 1 al Austriei, monegascul urmând să fie înlocuit de Dino Beganovic.

Produs al acadamiei de piloți a celor de la Ferrari, Beganovic a debutat oficial anul acesta în FP1 (antrenamentul cu numărul unu) din Bahrain.

În vârstă de 21 de ani, Dino se găsește în prezent pe locul 10 în ierarhia piloților din F2.

Pe circuitul de la Sakhir, la începutul anului, Beganovic l-a înlocuit tot pe Leclerc în monopostul SF-25.

Schimbarea de pe circuitul Spielberg înseamnă că echipa italiană își va îndeplini deja jumătate din mandatul de patru sesiuni FP1 pentru debutanți din actuala campanie – ultimele două sesiuni trebuind să se desfășoare cu mașina lui Lewis Hamilton.

Membru al programului de juniori Ferrari începând din anul 2020, pilotul suedez a terminat pe locul șase în FIA F3 în 2023 și 2024.

Beganovic este prima schimbare confirmată în FP1 pentru weekendul de cursă din Austria.

