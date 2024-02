FC Rapid, penalitate de peste 50.000 de lei după incidentele de la meciul cu FCU Craiova

Comisia de Disciplină din cadrul FRF, întrunită miercuri, a sancţionat clubul Rapid cu o penalitate sportivă de 50.625 lei pentru incidentele de la meciul cu FCU Craiova, relatează News.ro. Şi gruparea olteană a fost sancţionată.

“FC Rapid 1923 vs. FCU 1948 Craiova – Incidente – În temeiul art. 82.1 şi 3.a şi c, raportat la art. 83.2.d, se sancţionează clubul FC Rapid 1923 cu penalitate sportivă de 50.625 lei. În temeiul art. 82.2 si 3.a şi c, raportat la art. 83.2.b, se sancţionează clubul FCU 1948 Craiova cu penalitate sportivă de 7.500 lei”, este decizia comisiei.

Ce prevăd articolele menţionate Articolul 82 – Responsabilitatea pentru comportarea spectatorilor

Alte decizii ale Comisiei de Disciplină:

SC Dinamo 1948 SA vs. FC Rapid 1923 – Incidente – În temeiul art. 82.1 şi 3.a şi c, raportat la art. 83.2.b din RD, se sancţionează clubul SC Dinamo 1948 cu penalitatea sportivă de 7.500 lei.

ACS SC Oţelul Galaţi vs. ACS Petrolul 52 – Incidente – În temeiul art. 82.1 şi 3.a şi c, raportat la art. 83.2.d, se sanctioneaza clubul ACS SC Oţelul Galaţi cu penalitate sportivă de 10.000 lei.

În temeiul art. 82.2 şi 3.a şi c, raportat la art. 83.2.b, se sancţionează clubul ACS Petrolul 52 cu penalitate sportivă de 7.500 lei.

Keşeru Claudiu Andrei vs. AFC UTA Arad – Neexecutare Hotărâre CNSL – În baza art. 24.C.1.A din RSTJF, se sancţionează clubul cu penalitate sportivă de 3.000 lei şi se acordă un termen de graţie de cinci zile pentru efectuarea integrală a obligaţiei de plată către jucătorul Keşeru Claudiu Andrei. Termen 28.02.2024.

ACS Sepsi OSK Sf. Gheorghe vs. Universitatea Craiova – Eliminare Kavan Denis – În temeiul art. 65.a din RD, se sancţionează preparatorul fizic Kavan Denis cu suspendare pentru două jocuri şi penalitate sportivă de 4.500 lei.