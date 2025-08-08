Un nou val de caniculă a pus stăpânire pe Franţa / Temperaturile ar putea ajunge la 41 de grade Celsius în weekend

Un nou val de caniculă sufocantă a cuprins vineri Franţa, peste zece departamente din sudul ţării fiind plasate sub alertă, în condiţiile în care temperaturile ar putea depăşi 40 de grade Celsius duminică, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Vârful valului de căldură este aşteptat la începutul săptămânii viitoare într-o mare parte din ţară, după un weekend în care sunt aşteptate temperaturi cuprinse între 34 grade Celsius şi 40 de grade Celsius în sud, potrivit serviciului meteorologic naţional.

„Temperaturile foarte ridicate ar urma să se intensifice la începutul săptămânii viitoare”, cele mai fierbinţi zile fiind aşteptate luni şi marţi, iar canicula se va menţine cel puţin până în a doua parte a săptămânii, a precizat Meteo-France vineri.

După un prim val de caniculă sufocantă între 19 iunie şi 4 iulie, acest nou episod este al 51-lea val de caniculă înregistrat în Franţa din 1947, potrivit Meteo-France.

Serviciul meteorologic a avertizat, de asemenea, asupra unui risc „ridicat” de incendii de pădure în zona mediteraneană, în contextul în care un incendiu de o amploare excepţională, izbucnit într-un masiv împădurit din sudul ţării, a fost adus sub control joi seara, după ce a devastat 17.000 de hectare de vegetaţie şi a provocat moartea unei persoane.

Acest nou val de căldură, asociat cu precipitaţii extrem de reduse, va agrava seceta, deja foarte pronunţată în sud-vestul Franţei.

„Se observă o accelerare a frecvenţei valurilor de căldură în timp. Această tendinţă este strâns legată de schimbările climatice, care au un impact puternic asupra temperaturilor în Franţa continentală”, a declarat pentru AFP Lauriane Batte, climatolog la Meteo-France.

Luna iulie a acestui an a fost a treia cea mai călduroasă lună iulie înregistrată vreodată pe glob, cu o temperatură medie mai mare cu 1,25 grade Celsius faţă de cea din aceeaşi lună în perioada preindustrială (1850-1900), a anunţat joi observatorul european Copernicus.