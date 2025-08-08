G4Media.ro
Taxă de intrare în curtea cetății medievale Râșnov, din 13 august

Sursa foto: captură video YouTube

Taxă de intrare în curtea cetății medievale Râșnov, din 13 august

Grădina Cetății Medievale Râșnov și Turnul Bathory vor putea fi vizitate, începând cu 13 august, doar pe bază de bilet de acces, anunță Primăria Râșnov, transmite Radio România Brașov preluat de Rador.

Tariful este de 10 lei/persoană. Intrarea este gratuită pentru copiii cu vârste sub 12 ani. Biletele pot fi cumpărate exclusiv de la fața locului, doar cu cardul.

Cu această ocazie va putea fi vizitată și expoziția „Poloneze și românce care au schimbat lumea”, găzduită de Turnul Báthory, tot de săptămâna viitoare.

Astfel, vizitatorii vor putea urca în turn pentru o panoramă spectaculoasă asupra munților și vor putea descoperi expozițiile temporare cu tematică istorică, organizate în parteneriat cu muzee și instituții culturale din toată țara și din străinătate.

Administrația locală justifică introducerea taxei de vizitare prin faptul că au crescut costurile cu întreținerea acestor obiective turistice, având în vedere și modernizarea toaletelor de la intrare. În plus, este nevoie constant de fonduri pentru lucrările de restaurare a Cetății Medievale Râșnov, care rămâne închisă pentru vizitare până la finalizarea acestora.

