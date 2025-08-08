G4Media.ro
Lamine Yamal și Robert Lewandowski, sancționați de UEFA pentru nerespectarea regulilor la…

Robert Lewandowski și Lamine Yamal pe terenul de fotbal într-un meci al Barcelonei cu Villareal
Sursa foto: Joan Gosa / imago sportfotodienst / Profimedia

Lamine Yamal și Robert Lewandowski, sancționați de UEFA pentru nerespectarea regulilor la un control antidoping

Sportz8 Aug 0 comentarii

UEFA i-a sancționat pe Lamine Yamal și Robert Lewandowski cu câte 5.000 de euro amendă pentru că au încălcat Regulamentul Antidoping după ultimul meci al Barcelonei în Liga Campionilor, cel cu Inter Milano, în care a fost eliminată din semifinalele competiției cu 6-7 la general, transmite MARCA.

Organismul consideră că cei doi fotbaliști nu au respectat instrucțiunile Ofițerului de Control Antidoping și nu s-au prezentat imediat la Punctul de Control, așa cum prevăd normele.

Pe bancă, Hansi Flick a fost sancționat cu 20.000 de euro amendă și o suspendare de un meci în competițiile de club ale UEFA pentru că a încălcat principiile generale de conduită și a încălcat normele de bază ale unei conduite decente. Secundul său, Marcus Sorg, a primit aceeași sancțiune financiară și sportivă pentru motive identice.

Decizia Comitetului de Control, Etică și Disciplină vizează și FC Barcelona, care va trebui să plătească 5.250 de euro pentru aruncarea de obiecte și 2.500 de euro pentru aprinderea de materiale pirotehnice în timpul meciului. Toate sancțiunile intră în vigoare imediat și vor afecta următoarea partidă europeană a echipei Blaugrana, care nu va putea conta pe Flick și Sorg pe banca tehnică.

