FC Rapid, învinsă cu 2-1 de Hermannstadt / Giuleștenii au condus cu…

Jucătorii de la FC Hermannstadt se bucură după marcarea unui gol
Sursa foto: Turnul Sfatului

FC Rapid, învinsă cu 2-1 de Hermannstadt / Giuleștenii au condus cu 1-0, iar golul victoriei sibienilor a fost marcat în minutul 90+3

Formaţia Rapid a fost învinsă, duminică seară, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, de echipa Hermannstadt, într-un meci din etapa a zecea a Superligii, transmite News.ro.

Rapid a deschis scorul prin Dobre ’59. Pentru oaspeţi a egalat Buş, în minutul 78, şi în minutul 90+3 Chiţu a stabilit scorul final: 1-2.

Rapid: Aioani – Manea, Paşcanu, Kramer, Braun – T. Christensen, Vulturar (Gheorghe ’80), K. Keita – Dobre, Baroan (Koljic ’74), Petrila (Hromada ’80). Rezerve: Stolz – Bădescu, Hromada, G. Gheorghe, Grameni, Gojkovic, R. Pop, Banu, Micovschi, Jambor, Koljic. Antrenor: Costel Gâlcă.

Hermannstadt: Căbuz – Antwi, Căpuşă, Karo, Selimovic, Ciubotaru – Dr. Albu, Ivanov, Jair (Chiţu ’66) – Neguţ (Biceanu ’75), Gjorgjievski (Buş ’75). Rezerve: Muţiu – Bejan, Kujabi, Chiţu, S. Buş, Vuc, Branco, Bârstan, Biceanu, Oroian, L. Stancu. Antrenor: Marius Măldărăşanu.

Cartonaşe galbene: Paşcanu ’20, Vulturar ’33, Dobre ‘90+2 / Karo ’68, Buş ‘77

Arbitri: Adrian Viorel Cojocaru – Imre-Laszlo Bucsi, Alexandru Filip – Cristian Moldoveanu

Arbitri VAR: Iulian Dima, Claudiu Marcu

Observator: Irina Mîrţ

