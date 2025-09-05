G4Media.ro
Facebook, dat în judecată de avocatul Mark Zuckerberg pentru suspendarea contului său…

contul lui mark zuckerberg de pe facebook apare pe un telefon
Sursa foto: Profimedia

Facebook, dat în judecată de avocatul Mark Zuckerberg pentru suspendarea contului său / „Se dă drept o celebritate”, spune platforma despre avocatul cu același nume ca fondatorul Facebook

Un avocat american care are acelaşi nume ca fondatorul Facebook, Mark Zuckerberg, a dat în judecată platforma de socializare, deoarece aceasta îi suspendă în mod repetat contul, acuzându-l în mod fals că „se dă drept o celebritate”, relatează BBC, citat de News.ro.

Mark S Zuckerberg afirmă că în ultimii opt ani contul său a fost dezactivat de cinci ori, ceea ce i-a cauzat pierderi financiare de mii de dolari.

Procesul intentat de avocatul specializat în falimente din Indiana indică faptul că acesta practică avocatura de 38 de ani, adică de când Mark E Zuckerberg, unul dintre cei mai bogaţi oameni din lume, era încă un copil mic.

Meta a declarat că a reactivat contul avocatului şi că ia măsuri pentru a preveni repetarea greşelii. „Nu e amuzant”, a declarat Zuckerberg pentru WTHR-TV din Indianapolis, Indiana. „Nu când ei îmi iau banii.”

Procesul, intentat la Curtea Superioară din Marion, susţine că Meta, compania mamă a Facebook, a încălcat contractul, deoarece el a plătit 11.000 de dolari pentru reclame care au fost eliminate în mod nejustificat.

„Este ca şi cum ai cumpăra un panou publicitar pe marginea autostrăzii, ai plăti oamenii pentru panou, iar apoi ei vin şi acoperă panoul cu o pătură uriaşă şi nu beneficiezi de ceea ce ai plătit”, a declarat el pentru WTHR.

E-mailurile cu Facebook pe care Zuckerberg le-a împărtăşit cu mass-media locală indică faptul că compania l-a acuzat că nu şi-a folosit „numele autentic”.

El a declarat că a trimis o copie a actului său de identitate cu fotografie, a cardurilor sale de credit şi mai multe imagini cu faţa sa pentru a-şi dovedi identitatea.

„Eu sunt Mark Steven. Iar el este Mark Elliot”, a declarat Zuckerberg pentru WTHR.

Contul său a fost închis în luna mai şi a fost restabilit abia după ce a fost intentat procesul.

Într-un comunicat, compania a declarat că „a reactivat contul lui Mark Zuckerberg, după ce a constatat că acesta fusese dezactivat din greşeală”. „Apreciem răbdarea continuă a domnului Zuckerberg în această chestiune şi depunem eforturi pentru a preveni repetarea unui astfel de incident în viitor.”

Zuckerberg, care este specializat în dreptul falimentului, a creat un site web pentru a urmări confuziile legate de numele său, inclusiv momentul în care a fost dat în judecată din greşeală de statul Washington pentru abuz.

