Exporturile de arme ale Franței au însumat 21,6 miliarde de euro în…

Foto: Avion de lupta Rafale
Sursa foto: Pixabay

Exporturile de arme ale Franței au însumat 21,6 miliarde de euro în 2024, ‘a doua cea mai bună performanţă istorică’

8 Sep

Exporturile de arme ale Franţei s-au cifrat la 21,6 miliarde de euro în 2024, ‘a doua cea mai bună performanţă istorică’, într-un context marcat de războiul din Ucraina şi de creşterea explozivă a cheltuielilor militare mondiale, indică raportul anual al Ministerului Armatelor către parlament, transmite agenția AFP, citată de Agerpres.

Performanţa s-a datorat în bună măsură vânzării de avioane de luptă Rafale Serbiei (12 avioane) şi Indoneziei (18), precum şi contractului pentru patru submarine de atac Barracuda cu Ţările de Jos.

Încă din ianuarie, ministrul Sébastien Lecornu a vorbit despre exporturi de ‘peste 18 miliarde de euro’ pentru 2024. La finalul anului, comenzile au totalizat 21,6 miliarde de euro, sub nivelul record de 27 miliarde din 2022, care s-a datorat unui contract de 80 avioane Rafale cu Emiratele Arabe Unite, dar mult peste cel de 8,2 miliarde din 2023.

‘În total, au fost înregistrate comenzi de aproape 40 miliarde de euro, incluzându-le şi pe cele destinate forţelor armate franceze’, salută ministrul în raport, amintind că ‘exporturile rămân o condiţie absolut necesară pentru a asigura menţinerea unei baze militare apte să echipeze forţele noastre’.

Exporturile franceze se înscriu într-o creştere a cheltuielilor militare mondiale, care au atins 2.676 miliarde de dolari (2.470 miliarde de euro) în 2024, cu peste 9% mai mult decât în 2023, conform Institutului internaţional de cercetări în domeniul păcii de la Stockholm (Sipri).

Dacă exporturile franceze se îndreaptă în mod tradiţional către Orientul Mijlociu şi Asia, în 2024 60% dintre comenzi au aparţinut unor ţări europene, în contextul reînarmării pe continent.

Franţa este cel de-al doilea exportator mondial de armament, mult în spatele Statelor Unite, menţionează AFP.

