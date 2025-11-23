Donează aici. Susține o presă liberă.
O serie de videoclipuri făcute cu inteligența artificială (AI), care instigă la revoltă socială și ventilează retorică rusă, au explodat pe Facebook peste weekend, de la câteva sute la mii sau zeci de mii de distribuiri, și de la câteva mii de reacții la peste 80.000 într-unul din cazuri. În total, 6 videoclipuri depășesc 4,5 milioane de vizualizări în doar patru zile (joi-duminică)
Clipurile au fost publicate pe contul Marilena Charkaoui, cu peste 14.000 de urmăritori, considerată de Facebook ”creator digital” , cu diferite narațiuni sau retorică folosită de partidele extremiste pro-ruse sau care inflamează societatea ori pot stârni animozități între diferite categorii sociale.
Clipurile înfățișează în general copii sau tineri în diferite ipostaze (vezi videoclipurile la finalul articolului):
Clipurile sunt realizate cu AI, iar acest lucru se poate observa cu lejeritate din postura nenaturală a ochilor personajelor, din neconcordanța cuvintelor rostite în raport cu mișcarea buzelor, din aspectul nenatural al luminilor și imaginilor sau, în unele situații, din postura nepotrivită a corpurilor ori din nesincronizarea vocilor cu mimica feței.
Ba mai mult, într-unul din clipurile recente, un ”tânăr” spune ”chiar dacă nu sunt real, mesajul e important”. Cu toate acestea, în mii de comentarii lăsate de utilizatori la postările menționate mulți dintre aceștia nu percep videoclipurile ca fiind false și se alătură emoțional personajelor din clipuri.
Videoclipurile sunt foarte scurte, dar cu impact puternic, vocile personajelor sunt de cele mai multe ori agresive, stridente, înflăcărate, iar mesajele sunt clare și transmise frontal, în cuvinte puține.
Realizarea și rostogolirea pe Facebook a acestor videoclipuri au loc într-un context social, politic și economic dificil și tensionat în România, din cauza măsurilor de austeritate menite să reducă deficitul economic al României, produs de fosta guvernare PSD.
Clipurile sunt considerate „conținut propriu” de către Meta, fapt care ajută utilizatorii care își monetizează postările. Sunt numiți de Facebook ”creatori digitali” și primesc bani de la rețeaua de socializare în funcție de viralitatea postărilor.
O analiză proprie a reporterului G4Media pe rețeaua de socializare arată un mecanism care încurajează postări cât mai emoționale și care au ”conținut propriu” (fotografii, video, texte care nu sunt copiate din alte locuri sau care provoacă dezbatere).
Cu cât ele sunt mai subiective și stârnesc emoție mai puternică (în general furie, nostalgie, amuzament sau înduioșare), cu atât mai mult postările respective sunt mai plasate în feed-ul utilizatorilor, iar creatorul de conținut încasează bani.
weaponizing stupidity.
Așa-i, trebuie să fii tare bătut în cap ca să iei în serios aberațiile alea, dar unii sunt, pentru că dacă n-ar fi piață pentru ele, n-ar exista nici oferta.
O parte din „merite” o are și Educația, cu „meșteri” la conducere precum Abramburel David.
Din ce am citit pana acum,nu e nimic nou, sunt lucruri stiute doar ca au fost puse in evidenta pe Facebook,inteleg.
nu-mi trebuie virale AI sa ma revolt fata de ce se intampla in tara
Comentariile de mai sus sunt legate de clipurile acestea, cine o mușcă e are creier de AUR 🙂
S-a strecurat un e în plus:)
Cata minte sa ai sa pui botul la asa tampenii? Inteligenta artificiala? Mai degraba tampire artificala in masa!
PS. He-He! 20-20! Recunoaste-ti personajul? Folositi inteligenta artificiala!
Este adevarat ca sunt puerile si de neluat in seama in mod normal. Combinate insa cu pachetele de „salvare” pe care le vom simti din plin cu totii in anii urmatori… Combinatia realitate/paie pe foc nu suna bine deloc.
Domnilor comentatori, dacă sunteți persoane reale și comentați din proprie inițiativă e la fel de grav si cu voi. Vă revoltați de targetul acelor videouri de pe FB, dar nu sesizați că și voi sunteți targetul unei manipulări. Cine stabilește că msg e prorus¿ dar cine împarte narative în bune sau nebune¿ Pe viitor as fi mai atent când articolul cuprinde exprimări de genul „conform unui studiu…” , „comunitatea lgbtq”, „societatea civila…și aveți o înșiruire de așa zise ONG-uri”
Vina apartine exclusiv SRI si Politiei. MAI nu isi face treaba si a doedit-o in repetate randuri.
In fine, poate ca isi merita soarta institutiile statului. O sa plece, cu forta, din cauza acestor instigari.
Voi vedeți că sunt numai bărbați și băieți…? Și-a ales „Marilena” bine publicul țintă. Apropo, nu uitați să raportați contul.
@Bobitza Stabilește creierul ce este prorus și ce nu este, dar ție îți cam lipsește haha :))
iar ne trezim cu vreun calaret alb guru independent de PSD , care se jura ca nu are nici o treaba , si ca nu a cheltuit nici un ban .. AI-ul se hraneste doar cu energia carpatilor si cu mure ..
@bobitza sunt mai real decat tine, care apari doar cand iti convine, adica cand esti platit, si pot spune ca sunt niste fake-uri platite cu bani multi de catre cineva care are niste interese .. si tinant cont de experientele recente .. nu iti trebuie multa minte sa judeci singur