Ascultă articolul

O serie de videoclipuri făcute cu inteligența artificială (AI), care instigă la revoltă socială și ventilează retorică rusă, au explodat pe Facebook peste weekend, de la câteva sute la mii sau zeci de mii de distribuiri, și de la câteva mii de reacții la peste 80.000 într-unul din cazuri. În total, 6 videoclipuri depășesc 4,5 milioane de vizualizări în doar patru zile (joi-duminică)

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Clipurile au fost publicate pe contul Marilena Charkaoui, cu peste 14.000 de urmăritori, considerată de Facebook ”creator digital” , cu diferite narațiuni sau retorică folosită de partidele extremiste pro-ruse sau care inflamează societatea ori pot stârni animozități între diferite categorii sociale.

Clipurile înfățișează în general copii sau tineri în diferite ipostaze (vezi videoclipurile la finalul articolului):

Un copil este agresat verbal de un polițist care vrea să-l ia la secție și să-l aresteze doar pentru că a spus că „România este a românilor” ;

; Un alt copil critică ”pușcăriașii pentru că nu muncesc, doar stau și mănâncă” pe banii românilor;

Un bătrân a fost trimis la închisoare pe nedrept și a fost eliberat după 60 de ani de detenție;

și a fost eliberat după 60 de ani de detenție; Guvernul mărește taxele ”ca în străinătate, pentru că suntem o țară europeană” ;

; Polițiștii dau buzna într-o sală de clasă pentru că au auzit că elevii au spus că ”România este a românilor”;

pentru că au auzit că elevii au spus că ”România este a românilor”; Într-un alt clip un tânăr plânge în ploaie pentru șoferii de TIR români care ”dorm prin parcările din Europa” și pentru bătrânii ”vai mama lor” care nu-și permit medicamente și stau cu calorifele reci în casă;

și stau cu calorifele reci în casă; În același clip un alt tânăr nervos spune că dacă Parlamentul ”nu încetează cu abuzurile, noi vom face ceva cu mâna noastră” ;

; Un alt tânăr vorbește despre cum ”nu poate dormi când România ne este luată”: ”Vom lupta pentru români și România”

Un copil explică nervos cum părinții i-au plecat în străinătate și îi vede doar o dată pe an, în timp ce politicienii se plimbă în mașini de lux;

Un alt tânăr vorbește despre ”ciobanii care își vând produsele pe nimic, alimentele au chimicale și totul e import, probabil era mai bine înainte de anii 90”.

Clipurile sunt realizate cu AI, iar acest lucru se poate observa cu lejeritate din postura nenaturală a ochilor personajelor, din neconcordanța cuvintelor rostite în raport cu mișcarea buzelor, din aspectul nenatural al luminilor și imaginilor sau, în unele situații, din postura nepotrivită a corpurilor ori din nesincronizarea vocilor cu mimica feței.

Ba mai mult, într-unul din clipurile recente, un ”tânăr” spune ”chiar dacă nu sunt real, mesajul e important”. Cu toate acestea, în mii de comentarii lăsate de utilizatori la postările menționate mulți dintre aceștia nu percep videoclipurile ca fiind false și se alătură emoțional personajelor din clipuri.

Videoclipurile sunt foarte scurte, dar cu impact puternic, vocile personajelor sunt de cele mai multe ori agresive, stridente, înflăcărate, iar mesajele sunt clare și transmise frontal, în cuvinte puține.

Realizarea și rostogolirea pe Facebook a acestor videoclipuri au loc într-un context social, politic și economic dificil și tensionat în România, din cauza măsurilor de austeritate menite să reducă deficitul economic al României, produs de fosta guvernare PSD.

Cum încurajează Meta astfel de postări

Clipurile sunt considerate „conținut propriu” de către Meta, fapt care ajută utilizatorii care își monetizează postările. Sunt numiți de Facebook ”creatori digitali” și primesc bani de la rețeaua de socializare în funcție de viralitatea postărilor.

O analiză proprie a reporterului G4Media pe rețeaua de socializare arată un mecanism care încurajează postări cât mai emoționale și care au ”conținut propriu” (fotografii, video, texte care nu sunt copiate din alte locuri sau care provoacă dezbatere).

Cu cât ele sunt mai subiective și stârnesc emoție mai puternică (în general furie, nostalgie, amuzament sau înduioșare), cu atât mai mult postările respective sunt mai plasate în feed-ul utilizatorilor, iar creatorul de conținut încasează bani.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>