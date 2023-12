Candidat la prezidențiale în uniforma NATO: Cum se preface Alianța că nu vede campania agresivă a lui Mircea Geoană în România

NATO se preface că nu vede campania agresivă a lui Mircea Geoană în România pentru alegerile prezidențiale din 2024 și evită pentru a doua oară să transmită, la solicitarea G4Media, costul vizitelor secretarului general adjunct al Alianței și să comenteze numeroasele „escale” ale acestuia în țara noastră, disproporționate față de vizitele făcute în ultimul an în orice alt stat membru. Răspunsul nu este asumat de biroul de presă al NATO sau de un alt reprezentant, ci de un oficial al Alianței:

”Secretarul general adjunct călătorește în mod regulat pentru a reprezenta NATO, inclusiv în ultimele luni în Bulgaria, Danemarca, Franța, Germania, Israel, Lituania, Luxemburg, Moldova, Norvegia, România, Marea Britanie și Statele Unite. Costurile de călătorie pentru vizitele oficiale sunt suportate de NATO, în timp ce călătoriile sale private sunt autofinanțate”.

În ultimele 12 luni, G4Media a contabilizat, din date publice, cel puțin 18 momente când Mircea Geoană a fost prezent în România și a participat atât la evenimente oficiale din partea NATO, cât și la întâlniri cu elevi, studenți și profesori, evenimente culturale, băi de mulțime, lansări de carte sau a fost prezent în direct în emisiuni televizate. Vizitele au avut loc în aproape toate marile orașe ale țării: București, Cluj-Napoca, Craiova, Constanța, Iași, Bacău, Sibiu, Oradea, Timișoara, Ploiești.

Codul de conduită pentru recrutările personalului NATO stipulează că „nu ne folosim poziția noastră în cadrul NATO sau informațiile care ne aparțin pentru a ne asigura în mod incorect un viitor loc de muncă”

NATO nu a transmis informații solicitate de G4media referitoare la costurile deplasărilor oficiale ale lui Mircea Geoană în ultimul an și evită să comenteze numeroasele vizite în România ale secretarului general adjunct al organizației, într-un răspuns asumat de un oficial NATO. G4Media a arătat aici, aici și aici cum, în ultimul an, secretarul general adjunct al alianței nord-atlantice este într-o campanie intensă de imagine în România.

Întrebat de jurnaliști în mai multe rânduri dacă va candida la alegerile prezidențiale, Geoană a evitat de fiecare dată un răspuns clar, dar a lansat o carte despre ”bătălia pentru România” (”Bătălia pentru viitorul României. Gândurile unui român la vârful NATO”), a transmis că ”în curând vom discuta despre un plan pentru România” și este măsurat constant în sondajele de opinie pentru alegerile prezidențiale.

Totodată, Geoană a vizitat mai multe orașe din România, a făcut turul presei locale și centrale și a acordat numeroase interviuri, de la cele scrise la podcasturi și TV, unele în cascadă, despre aproape orice subiect, de la viața personală, familie, credințe personale la eșecul de la prezidențialele din 2009, războiul din Ucraina, viitorul NATO etc.

Codul de conduită pentru recrutările personalului NATO stipulează că „În calitate de membri ai personalului NATO, servim interesele Alianței mai presus de interesele noastre personale. Ca atare, afirmăm că…

– Nu ne angajăm în activități externe neautorizate sau în alte activități în afara serviciului care ar putea intra în conflict cu sau ar putea pune sub semnul întrebării îndeplinirea îndatoririlor noastre oficiale.

– Nu ne folosim poziția noastră în cadrul NATO sau informațiile care ne aparțin pentru a ne asigura în mod incorect un viitor loc de muncă și nu vom folosi informații privilegiate pentru a obține un avantaj necuvenit după angajarea noastră în NATO”.

Ce a întrebat G4Media la NATO și ce răspunsuri am primit

Câte vizite oficiale a întreprins secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană, în perioada noiembrie 2022 – noiembrie 2023? Vă rugăm să ne spuneți ce țări a vizitat cu fiecare ocazie, când și cât a costat fiecare vizită NATO? Cum justifică NATO numeroasele vizite oficiale efectuate de secretarul general adjunct Mircea Geoană în România în ultimul an?

NATO nu a furnizat informațiile solicitate, dar un oficial NATO a transmis:

G4media a întrebat și echipa de comunicare din România a lui Mircea Geoană, creată în ultimul an, de ce secretarul general adjunct al NATO are nevoie de un asemenea staff și dacă are astfel de echipe de comunicare și în alte state membre NATO?

Până la publicarea articolului nu am primit niciun răspuns.

Contextul demersului jurnalistic la NATO, referitor la deplasările oficiale ale lui Mircea Geoană este următorul:

Mircea Geoană și-a intensificat vizitele în România și în alte țări europene în tandem cu consolidarea discursului său prezidențiabil în contextul în care în 2024 au loc patru rânduri de alegeri, inclusiv prezidențiale. În noiembrie, Geoană, care efectua o vizită oficială în Bulgaria, a venit apoi în România, unde s-a întâlnit cu studenți, elevi și profesori.

Vizitele oficiale în calitate de secretar general al NATO s-au suprapus cu ieșirile media tot mai dese pe teme interne românești, în care Mircea Geoană a uzat de un discurs specific unui prezidențiabil.

G4Media a arătat cum Mircea Geoană se folosește de deplasările și de ieșirile publice în calitate de secretar adjunct al NATO pentru a lansa mesaje de candidat la prezidențiale.

Doar două exemple:

Când a fost baza de la Cincu (județul Brașov), s-a folosit de prilej pentru a participa la ultimele zile ale Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu. Acolo a declarat pentru Turnul Sfatului, în legătură cu o eventuală candidatură la prezidențiale, că ”nu spun că nu sunt interesat”, aceasta fiind o primă recunoaștere că se pregătește de alegerile de anul viitor. În 2023 a fost prezent la Alba Iulia, unde a ajuns cu bicicleta de la Ciugud pe traseul Via Transilvanica. Atunci, Mircea Geoană a afirmat că s-a aflat timp de două zile în vizită în Transilvania, la Cluj-Napoca pentru TIFF şi pentru alte activităţi, iar în funcţia oficială de la NATO la baza de la Câmpia Turzii.

În ultimul an, secretarul general adjunct al NATO a venit în repetate rânduri în România, unde a vizitat o serie de obiective NATO, ocazii cu care a făcut și turneul discursurilor la mai multe universități din țară, în București, Timișoara, Cluj-Napoca, Oradea, Craiova. Nu a ratat evenimente nici în Constanța, Iași sau Bacău.

Acțiunile specifice unui candidat la prezidențiale au fost străvezii la Mircea Geoană încă de la sfârșitul anului 2022, atunci când a început să lanseze public mesaje despre problemele și politicile interne ale României.

