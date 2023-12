Mircea Geoană își continuă turneul de imagine/ Secretarul general adjunct al NATO, la podcastul lui Măruță: „E mare salariul la NATO. V-am spus că sunt foarte bun la ceea ce fac și pe cei mai buni trebui să îi plătești foarte bine”

Invitat la podcastul lui Măruță, Mircea Geoană a afirmat că salariul său de la NATO este unul mare, pentru că „pe cei mai buni trebui să îi plătești foarte bine”.

Actualul secretar adjunct al NATO a participat, în cadrul turneului său de imagine din 2023 în perspectiva alegerilor prezidențiale de anul viitor, și la podcastul realizat de prezentatorul Cătălin Măruță. Într-o emisie live pe youtube care a depășit 2 ore și jumătate, Mircea Geoană a abordat o multitudine de subiecte și a vorbit despre ginerele său, cuscra sa, despre românii din diaspora, NATO, razboi, tinerețe, alegeri prezidențiale sau economie.

„V-ar plăcea să fiți președintele României?”, l-a întrebat Măruță pe Geoană, care, deși este evident că se află de un an de zile într-o campanie intensă de imagine, nici de data asta nu a confirmat că va candida în 2024:

„Nu mi se pare etic, nu mi se pare moral, nu mi se pare în regulă, ca eu să fac anunțuri sau să dau sentimentul că fac ceva despre politică atâta timp cât sunt la NATO. Efectiv nu se face”.

De asemenea, Mircea Geoană a vorbit și despre salariul său de la NATO, fiind întrebat dacă acesta este mare:

„Da. Ne plătesc bine. V-am spus că sunt foarte bun la ceea ce fac și normal, pe cei mai buni trebui să îi plătești foarte bine. Ca să îi ai pe cei mai buni, trebuie să îi plătești foarte bine. Nu glumesc! Eu conduc și resursele umane la NATO”, a mai declarat Geoană în cadrul podcastului de pe 27 noimbrie.

Pe 30 noiembrie, Mircea Geoană și-a continuat campania intensă de imagine cu un interviu în prime time, de Sfântul Andrei, la Antena 3. Tot joi, Geoană a dat interviu și la Digi24, unde a transmis că „în România modelul pe care l-am construit cu toţii după ’89 şi-a atins limita” și de aceea este necesar ”să fie gândit următorul nivel, să existe mai mult curaj, mai puţină corupţie şi mai mult entuziasm”.

La Antena 3, Geoană a fost prezent la un ”interviu-eveniment”, cum a prezentat momentul moderatoarea emisiunii, Sabina Iosub, alături de soția sa, Mihaela Geoană. Pentru o vreme a intrat în transmisiune și fiica lui Geoană, stabilită în SUA.

Jurnalistul Cristian Pantazi a arătat într-un editorial G4Media cum Mircea Geoană a devenit un actor omniprezent pe scena publică:

”Când crezi că a terminat la Digi, apare la Antena. Azi e la Sibiu, mâine la Vaslui și joi la Blejoi. Vineri merge la Gaudeamus să-și lanseze și o carte. Ce vrea de fapt? El face zilnic teasing pentru probabila candidatură la prezidențiale, cu planul de a deveni un fel de Emmanuel Macron de România”. Citește editorialul integral aici.

Actual secretar general adjunct al NATO, Geoană este de la începutul anului în campanie de imagine. El participă săptămânal la evenimente în România – de la lansări de proiecte educaționale la vizite în școli, de la vizite în baze militare la festivaluri culturale.

El lansează constant mesaje de candidat la prezidențiale, iar într-un interviu pentru Turnul Stafului, întrebat despre o eventuală candidatură la prezidențiale, el a declarat: ”nu spun că nu sunt interesat”.

Geoană a candidat la prezidențiale în 2009, dar e pierdut la un scor strâns în fața lui Traian Băsescu, după dezvăluiri privind vizita sa acasă la mogululu Sorin Ovidiu Vîntu, dar și o vizită neanunțată public la Moscova.

În 24 noiembrie și-a lansat cartea ”Bătălia pentru viitorul României. Gândurile unui român la vârful NATO”, tipărită de Editura Litera, potrivit unui comunicat al echipei sale de comunicare. Lansarea a avut loc la Târgul de carte Gaudeamus de la Romexpo.

Publicația Foreign Policy a publicat pe data 27 octombrie un articol de promovare a lui Mircea Geoană, camuflat sub forma unei analize care prezintă România ca fiind ”într-un punct de cotitură periculos”, sub amenințarea partidului naționalist AUR și sub amenințarea influenței Rusiei, iar în loc de concluzie autorul indică în clar soluția ca fiind actualul secretar general adjunct NATO, Mircea Geoană.

Senatorul PSD Robert Cazanciuc și fost ministru al Justiției, a declarat, în 25 noiembrie, la emisiunea Insider Politic, moderată la Prima TV de jurnalistul Sebastian Zachmann, că Mircea Geoană, secretarul general adjunct al NATO, ”este prezent în spaţiul mioritic mai mult decât ne-am fi aşteptat”. Cazanciuc a transmis că un candidat independent nu poate câştiga alegerile prezidenţiale.

Vizitele oficiale în calitate de secretar general al NATO se suprapun cu ieșirile media tot mai dese pe teme interne românești, în care Mircea Geoană uzează de un discurs specific unui prezidențiabil.

Deși nu a confirmat niciodată că va candida la alegerile prezidențiale din 2024, dar nici nu a infirmat, majoritatea sondajelor de opinie din România îl plasează pe Mircea Geoană în fruntea intențiilor de vot ale românilor, în cazul în care va candida independent.

La mijlocul lunii noiembrie, Geoană a anunțat, pe contul de Facebook, că „în curând vom discuta despre un plan pentru România”: