Adjunctul NATO, campanie intensă de imagine. În prime time, la Antena 3, discurs despre icoane, tămăduire, credință, religie, dragoste de țară și diaspora/ Ce reprezintă România: ”Lupul dacic, columna lui Traian și coloana lui Brâncuși”

Mircea Geoană, secretarul general adjunct al NATO, își continuă campania intensă de imagine cu un interviu în prime time, joi seară, de Sfântul Andrei, la Antena 3. Tot joi, Geoană a dat interviu și la Digi24, unde a transmis că „în România modelul pe care l-am construit cu toţii după ’89 şi-a atins limita” și de aceea este necesar ”să fie gândit următorul nivel, să existe mai mult curaj, mai puţină corupţie şi mai mult entuziasm”.

La Antena 3, Geoană a fost prezent la un ”interviu-eveniment”, cum a prezentat momentul moderatoarea emisiunii, Sabina Iosub, alături de soția sa, Mihaela Geoană. Pentru o vreme a intrat în transmisiune și fiica lui Geoană, stabilită în SUA.

Ana Geoană a vorbit despre ”dragostea de țară” insuflată de părinți, iar Mihaela Geoană despre cum poate fiica lor se va întoarce în țară la un moment dat. La un moment dat, privind spre fiica lui, Mircea Geoană a făcut un gest cu mâna la ochi, ca și cum și-ar fi șters lacrimile.

De-a lungul interviului, Geoană și soția au uzat de teme precum icoane, credință, tămăduire, religie, dragoste de țară și diaspora.

Geoană a vorbit și despre ”copiii născuți în Spania, Italia sau copiii din căsătorii mixte pe care riscăm să îi pierdem”, dar și despre cum îi putem aduce înapoi prin ”dragoste de țară, identitate națională, limbă, credință, religie”.

Soții Geoană au vorbit despre ”icoana pe care o păstrează și o iau cu ei peste tot, primită de la Părintele Galeriu” la botezul fiicei și despre ”icoanele de călătorie” pe care le au și pe care le-au dat copiilor când au plecat în căminele unde au fost studenți, dar și despre ”icoana primită de la primul duhovnic”, când s-au căsătorit Mihaela și Mircea Geoană.

Întrebat fiind de trei obiecte care reprezintă România, Geoană a menționat ”lupul dacic, columna lui Traian și coloana lui Brâncuși”, amintind de vizita fostului președinte american George W. Bush în România, ”când a ieșit curcubeul și Bush a zis că Dumnezeu ne privește acum”, subliniind că ”el l-a convins pe Bush să vină în România”, în calitate de ministru de Externe la acea vreme (2002).

Geoană a menționat că a ales cadou pentru George W. Bush un ”lup dacic în mărime naturală”, pe care l-a revăzut ulterior la Casa Albă.

Jurnalistul Cristian Pantazi a arătat într-un editorial G4Media cum Mircea Geoană a devenit un actor omniprezent pe scena publică:

”Când crezi că a terminat la Digi, apare la Antena. Azi e la Sibiu, mâine la Vaslui și joi la Blejoi. Vineri merge la Gaudeamus să-și lanseze și o carte. Ce vrea de fapt? El face zilnic teasing pentru probabila candidatură la prezidențiale, cu planul de a deveni un fel de Emmanuel Macron de România”. Citește editorialul integral aici.

Actual secretar general adjunct al NATO, Geoană este de la începutul anului în campanie de imagine. El participă săptămânal la evenimente în România – de la lansări de proiecte educaționale la vizite în școli, de la vizite în baze militare la festivaluri culturale.

El lansează constant mesaje de candidat la prezidențiale, iar într-un interviu pentru Turnul Stafului, întrebat despre o eventuală candidatură la prezidențiale, el a declarat: ”nu spun că nu sunt interesat”.

Geoană a candidat la prezidențiale în 2009, dar e pierdut la un scor strâns în fața lui Traian Băsescu, după dezvăluiri privind vizita sa acasă la mogululu Sorin Ovidiu Vîntu, dar și o vizită neanunțată public la Moscova.

În 24 noiembrie și-a lansat cartea ”Bătălia pentru viitorul României. Gândurile unui român la vârful NATO”, tipărită de Editura Litera, potrivit unui comunicat al echipei sale de comunicare. Lansarea a avut loc la Târgul de carte Gaudeamus de la Romexpo.

Publicația Foreign Policy a publicat pe data 27 octombrie un articol de promovare a lui Mircea Geoană, camuflat sub forma unei analize care prezintă România ca fiind ”într-un punct de cotitură periculos”, sub amenințarea partidului naționalist AUR și sub amenințarea influenței Rusiei, iar în loc de concluzie autorul indică în clar soluția ca fiind actualul secretar general adjunct NATO, Mircea Geoană.

Senatorul PSD Robert Cazanciuc și fost ministru al Justiției, a declarat, în 25 noiembrie, la emisiunea Insider Politic, moderată la Prima TV de jurnalistul Sebastian Zachmann, că Mircea Geoană, secretarul general adjunct al NATO, ”este prezent în spaţiul mioritic mai mult decât ne-am fi aşteptat”. Cazanciuc a transmis că un candidat independent nu poate câştiga alegerile prezidenţiale.

Vizitele oficiale în calitate de secretar general al NATO se suprapun cu ieșirile media tot mai dese pe teme interne românești, în care Mircea Geoană uzează de un discurs specific unui prezidențiabil.

Deși nu a confirmat niciodată că va candida la alegerile prezidențiale din 2024, dar nici nu a infirmat, majoritatea sondajelor de opinie din România îl plasează pe Mircea Geoană în fruntea intențiilor de vot ale românilor, în cazul în care va candida independent.

La mijlocul lunii noiembrie, Geoană a anunțat, pe contul de Facebook, că „în curând vom discuta despre un plan pentru România”: