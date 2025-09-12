EXCLUSIV Judecătorul Bogdan Mateescu, un apropiat al Liei Savonea, vrea un nou mandat de președinte al Tribunalului Vâlcea, deși e detașat secretar general la Ministerul Justiției și are un post blocat și la Inspecția Judiciară / A fost cercetat într-un dosar penal împreună cu tatăl său, primar PSD-PNL la Govora, dar cazul a fost clasat

Judecătorul Bogdan Mateescu (44 de ani), detașat acum ca secretar general la Ministerul Justiției și care blochează și un post la Inspecția Judiciară, participă la un concurs CSM pentru un nou mandat de președinte al Tribunalului Vâlcea, potrivit CSM. Mateescu blochează acum legal două posturi-cheie din sistem: cel de președinte al Tribunalului Vâlcea și cel de inspector judiciar.

Mateescu, care a a fost cercetat într-un dosar penal clasat între timp, a refuzat să demisioneze din magistratură pentru a ocupa funcția de secretar general la ministerul Justiției.

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a admis candidatura lui Mateescu pentru șefia Tribunalului Vâlcea. El este și acum președintele acestui tribunal, dar nu își exercită funcția, pentru că este detașat secretar general la Ministerul Justiției.

De notat că în 2024, înainte de a deveni secretar general la Ministerul Justiției, Mateescu a lăsat șefia Tribunalului Vâlcea pentru un post de inspector la Inspecția Judiciară.

Acum, el are blocat acest post la Inspecția Judiciară cât timp lucrează ca secretar general la Ministerul Justiției.

Pe 15 martie 2024, Parchetul General a clasat dosarul care îi viza pe judecătorul Bogdan Mateescu și pe tatăl său, reales primar în Băile Govora din partea PSD după ce a migrat de la PNL. Judecătorul Bogdan Mateescu a fost luat în calcul de PNL pentru a ocupa funcția de ministru al Justiției în 2023.

Primarul Mihai Mateescu, tatăl judecătorului Bogdan Mateescu, a fost acuzat de abuz în serviciu. Antena 3 a publicat înregistrări din dosar în care primarul Mihai Mateescu are o discuție contondentă cu o funcționară din subordine, iar fiul edilului, judecător și fost președinte al CSM, apare în timp ce îi propune acesteia un post mai bine remunerat:

„Ce vreau să-ţi spun…unde e ideea…Nu am făcut nimic, m-a văzut tare supărat Bogdan ieri şi m-a întrebat: – Ai probleme? Şi i-am spus: N-am! Dar am strâns documentele şi o să vezi…stare civilă şi tot, ca să fac acţiune la Parchet împotriva ta şi a lui Cosmin. Ca să ştii! N-am făcut-o că mi se înmoaie mâna…”

„Ba mai mult, am un raport, adică 2 rapoarte, făcute de domnul secretar, care constituie muniţie! MUNIŢIE! Şi fii atentă, bă, ţi-o spun: nu le-am dat curs! Am zis că nu mi se pare normal. Că ea, e unde e ea, în arealul ei, e treaba ei..mă gândesc la copii. Copii pe care i-am iubit şi-i iubesc, cu cea mai mare sinceritate. Da, n-am dat curs! Dar aceste lucruri s-au strâns!”

„Eu ţi-am spus: mie să-mi spui clar ce ai de gând să faci! Dacă vom continua…dar pe coordonatele pe care le impun eu, nu altcineva. Da? Pentru că trebuie să vorbim, pecuniar sau cine ştie ce se va întâmpla cu ce n-ai făcut! (…) Eu îţi spun că nu e în regulă ce s-a întâmplat, eu am nişte documente aici care te incriminează, Mari…e vorba de aceea de…sărbătorile astea…Te incriminează..te incriminează…Eu pot să spun, le-am strâns acolo, pot să dau drumul, pot să nu dau drumul!”

Judecătorul Mateescu i-ar fi propus femeii un post remunerat cu 6.000 de lei pe lună funcționarei care „voia să facă sesizări”:

„Funcţionar: Bună! Mai stau de vorbă cu colegii, mai muncesc

Bogdan Mateescu: Vreau să vorbesc cu tine şi cu Raul pentru că am auzit că, nu ştiu, vrei să faci seizări.

Funcţionar: Ce mă, sesizări? Nuuu, discutăm.

Bogdan Mateescu: Eu te ajut dacă vrei să faci sesizări la Busuioc, la Curtea de Conturi.

Funcţionar: Nu.

Bogdan Mateescu: Nu? Deci sunt vrăjeli?

Funcţionar: Ce, tu te iei după lume? Lumea în Govora… tu nu ştii?

Bogdan Mateescu: Unde e golanul de bărbatu?

Funcţionar: Azi e liber. Umblă cu mama soacră.

Bogdan Mateescu: Ce studii ai tu?

Funcţionar: Ce studii am? Economice.

Bogdan Mateescu: De ce nu vii la Vâlcea? 6000 de lei.

Funcţionar: Unde mă?

Bogdan Mateescu: La Tribunal, transfer.

Funcţionar: Ce ai mă? 6000, pe bune?

Bogdan Mateescu: Până pe 4 aprilie. 5000 mii şi ceva.

Funcţionar: Păi dacă nu le mai urmăresc…uite, nu am ştiut!

Bogdan Mateescu: 5000 şi ceva.

Funcţionar: M-am mai gândit într-un timp dar… uite, nu am căutat!

Bogdan Mateescu: Poţi să te gândeşti şi săptămâna asta.

Funcţionar: Bine că-mi ziseşi.

Bogdan Mateescu: Îl sun pe Raul şi îi spun, da?

Funcţionar: Vorbiţi, da.

Bogdan Mateescu: Vrei să ştii despre ce este vorba acolo? Tu eşti doar pe internet, nu?

Funcţionar: Îhm…

Bogdan Mateescu: Ai contabilitatea, oricum suntem praf. Se face inventarul, avem sute milioane lipsă, sute milioane plus. Nu s-a făcut niciodată, de fapt, inventarul. Îi dau un exemplu, ştii? Toată lumea învaţă. Mai sunt două fete înscrise plus un om, mai e şi un consilier pe achiziţii.

Funcţionar: Îhm..hai că mă uit. Mulţumesc mult! Vorbim. Pa!

Mihai Mateescu este acuzat de procurori că, în calitate de primar, s-ar fi împroprietărit ilegal cu un teren aflat în centrul stațiunii Băile Govora. Mai exact, e vorba despre un teren de 240 de metri pătrați în parcul din centrul orașului, despre care procurorii susțin că a fost retrocedat și dezmembrat ilegal.

„Operațiunea de împroprietărire se realizează prin niște documente care poartă semnătura domnului Mateescu. În adeverința pe care o vedeți chiar acum pe ecran, primarul Mihai Mateescu îi certifică domnului civil, cum ar veni, Mateescu Mihai, cu domiciliu în Băile Govora (…) că terenul acesta de 240 de metri pătrați din parc este lipsit de conflicte. Adeverința trebuie să ajungă și la cadastru. Aici este procesul verbal pe care primarul Mihai Mateescu îl semnează pentru numitul Mateescu Mihai. Nu sunt litigii, nu sunt probleme la vreo instanță, nicio tulburare de posesie…„ mai relatează Antena3.

Judecătorul Bogdan Mateescu a criticat în repetate rânduri activitatea Inspecției Judiciare și a CSM în perioada când consiliul era condus de Lia Savonea și a cerut, alături de alți membri ai Consiliului, demisia șefului IJ, Lucian Netejoru. Inspecția Judiciară demarase în respectiva perioadă numeroase controale la DNA și a cerut sancționarea mai multor procurori anticorupție, dar și a fostei șefe Laura Codruța Kovesi, informează Europa Liberă.

Deși a pornit de pe o platformă ”reformistă”, Bogdan Mateescu a ajuns să susțină inițiativele Liei Savonea. De exemplu, voturile lui Bogdan Mateescu în trei acțiuni disciplinare au înclinat balanța pentru excluderea judecătorului Cristi Danileț. Ulterior, Cristi Danileț a câștigat trei procese cu CSM și a revenit în magistratură. Între timp, Dănileț s-a pensionat.

În luna iulie 2019, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) a admis o cerere a Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din Justiţie (SIIJ) de redeschidere a anchetei într-un dosar închis în 2018 de DNA, pe numele judecătorului Bogdan Mateescu, membru al CSM. Dosarul redeschis de Curtea Supremă la solicitarea SIIJ priveşte plângerea a doi membri PSD din Govora împotriva judecătorului CSM Bogdan Mateescu, fost președinte al Judecătoriei Râmnicu Vâlcea, a tatălui său, primar în Băile Govora, Mihai Mateescu, şi a unui fost senator PNL, Marin Cotescu. Plângerea vizează presupuse infracţiuni de corupţie comise de judecător şi tatăl lui primar. Dosarul a fost închis, în cele din urmă și de către SIIJ, potrivit Luju.ro

Bogdan Mihai Mateescu s-a născut la 3 august 1981.

A absolvit Colegiul Economic Râmnicu Vâlcea (1996-2000) şi Facultatea de Drept „Siminon Bărnuţiu” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” Sibiu (2000-2004). A urmat, în perioada 2005-2007, Institutul Naţional al Magistraturii, promovând examenul de capacitate în 2008, iar în 2013 a obţinut gradul profesional de tribunal ca urmare a examenului de promovare pe loc organizat de CSM. În perioada septembrie 2004-decembrie 2004 a fost consilier juridic la SC Sind România SRL, sucursalele Călimăneşti, Olăneşti, Govora şi Voineasa.

A fost auditor de justiţie (2005-2007), în cadrul Institutului Naţional al Magistraturii, judecător stagiar la Judecătoria Sector 4 Bucureşti (2007-ianuarie 2009) şi din ianuarie 2009 până în 2017 a fost judecător la Judecătoria Râmnicu Vâlcea. În perioada 2013-2017 a fost preşedinte al Judecătoriei Râmnicu Vâlcea. A fost membru CSM. În prezent, este președintele Tribunalului Vâlcea.