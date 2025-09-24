EXCLUSIV Între baroc și futurism: forța și limitele colecției lui Etnik Shala la London Fashion Week

Colecția lui Etnik Shala, prezentată recent la London Fashion Week, se înscrie în zona spectaculosului vizual, mizând pe silhouette statement, materiale lucioase și detalii ornamentale dramatice. Din primul moment, atenția a fost atrasă de rochia lungă din vinil albastru electric, cu structură arhitecturală și un luciu intens care a dominat scena. Această piesă a funcționat ca un manifest vizual: glamour futurist, dar cu rădăcini în estetica clasică a rochiei de seară.

Un alt punct forte al colecției a fost curajul cromatic. Albastrul electric, verdele smarald și auriul intens au conferit energie și vitalitate show-ului, contrastând cu negrul dramatic folosit pentru piesele cu motive religioase sau pentru cele decorate cu imprimeuri artistice. Acest joc de culori a adus dinamism, iar trecerea de la monocrom la contraste baroce a menținut atenția publicului.

De asemenea, colecția a excelat la nivel de dramă vizuală. Corsetele sculpturale, rochiile transparente cu broderii aurii și elementele inspirate de iconografie religioasă, cruci, broderii care amintesc de veșmintele liturgice au conturat un univers estetic coerent. Show-ul a oscilat între glamour hollywoodian și sacralitate reinterpretată, ceea ce i-a conferit un caracter memorabil.

Totuși, colecția nu a fost lipsită de probleme. În primul rând, materialele alese, vinilul lucios și satinul rigid au riscat să arate ieftin în anumite contexte. Dacă în rochia albastră efectul a fost spectaculos, în alte piese rigiditatea materialului a scos la iveală defecte de execuție: falduri incontrolabile, linii nefinisate, volum greu de purtat în viața reală. În plus, raportul dintre decorativ și purtabil a fost dezechilibrat. Multe piese au arătat ca obiecte de scenă mai degrabă decât ca haine couture, ceea ce limitează versatilitatea colecției.

Un alt punct slab a fost excesul de referințe. Fotografiile alb-negru aplicate pe corsete, motivele religioase aurii, drapajele baroce și texturile futuriste din vinil coexistă în aceeași colecție, dar fără o poveste suficient de clară care să le lege. Rezultatul este un show impresionant vizual, dar lipsit de coerența narativă necesară pentru a transforma piesele într-o colecție unitară.

Colecția lui Etnik Shala a fost o demonstrație de ambiție estetică și curaj vizual. Punctele forte rămân siluetele sculpturale, cromatica vibrantă și drama teatrală a prezentării. Punctele slabe sunt materialele care uneori compromit luxul propus și lipsa unei coerențe stilistice între toate elementele colecției. Este un pas care arată un potențial imens, dar care cere rafinare și mai mult control asupra detaliilor, pentru ca estetica să nu rămână doar la nivel de spectacol, ci să devină modă cu adevărat memorabilă.