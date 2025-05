Europarlamentarul Vlad Voiculescu: Plan Anulare Alegeri. Un scenariu de lucru tot mai clar al lui George Simion / Totul converge pentru ca, în seara de 18 mai, după anunțarea rezultatelor, acesta să invoce „incorectitudinea” alegerilor

Fostul ministru al Sănătății Vlad Voiculescu, în prezent eurodeputat USR, scrie într-o postare pe pagina personală de Facebook că George Simion, candidatul extremist și pro-rus, pregătește narativul fraudării alegerilor pentru a nu recunoaște rezultatul turului al doilea al alegerilor prezidențiale.

„Plan Anulare Alegeri. Un scenariu de lucru tot mai clar al lui George Simion.

Faptul că unul dintre candidați l-a atacat abject pe celălalt, acuzând indirect o televiziune privată că susține un candidat „autist” ascunde, de fapt, ceva mult mai grav.

De fapt, e posibil ca acest candidat să-și fi deconspirat planul pentru situația (foarte probabilă) în care ar pierde alegerile: nu va recunoaște înfrângerea, invocând „manipularea” acestora de către televiziunile „aservite”. De către servicii. De către „sistem”. Adăugați la ce am spus mai sus informația de breaking news de aseară că acest candidat a solicitat o întâlnire de urgență cu conducerea STS, invocând suspiciunea unei „fraude masive”. Toate astea nu sunt întâmplătoare. Sunt făcute după manualul autocraților.

Totul converge pentru ca, în seara de 18 mai, după anunțarea rezultatelor, acesta să invoce „incorectitudinea” alegerilor. Să nu se supună verdictului urnelor – având la îndemână această argumentație pe care deja o sugerează: televiziunile au manipulat oamenii, furând moral alegătorii săi, în timp ce „sistemul”, în frunte cu Serviciul de Telecomunicații Speciale, a furat fizic, cu milioanele de voturi. Televiziunile plus STS sunt noul „binom”. Bingo!

Iar de aici, după declararea „ilegitimității” alegerilor, care este pasul logic?

Desigur, „Turul 2 înapoi”!

Ah, și pe cine va chema în ajutor din lumea largă, pentru a nu recunoaște aceste alegeri? Vă las să ghiciți.

Și nu doresc să-mi închipui ce-ar însemna mulțimi de oameni, incitate de acest tip de candidați, în confruntare cu forțele de ordine, pe modelul asediului Capitoliului.

Pentru unii politicieni, alegerile nu sunt despre democrație. Sunt doar despre victorie. Victoria obținută sau cel puțin clamată cu orice preț.

Ați văzut filmul The Apprentice? “And third of all, most important, no matter how fucked you are, you never ever ever admit defeat. You always claim victory. Always.”

Nu este doar o diversiune electorală iar rețeta nu este nouă. Nu e o rețetă complet nouă nici măcar pentru România. Nici separarea românilor între „ciocoi” și „plebe” nu e nouă. Istoria a mai fost scrisă o dată cu sânge: când comuniștii au venit la putere, tot în numele „clasei asuprite”.

Ce a urmat, știm: epurări, arestări, distrugerea elitei intelectuale și teroarea care a urmat.

Astăzi, Simion reia același discurs. Dușmani inventați. Presa e „vândută”. Instituțiile sunt „securiste”. Oricine nu e cu „poporul lor” devine trădător. Se pune o etichetă pe fruntea fiecărui adversar, iar oamenii sunt împinși unii împotriva altora. Pericolul nu e doar electoral. E social. E democratic. Pentru că atunci când cineva seamănă ură în mod organizat, sfârșitul nu e doar o înfrângere politică”, a scris Vlad Voiculescu.