Europa Liberă: Au apărut dovezi despre copii ucraineni răpiți de Rusia care ar fi forțați să fabrice drone și alte echipamente militare

Pentru prima dată, au apărut dovezi că Rusia a folosit copii ucraineni răpiți pentru a asambla drone și echipamente militare. Dezvăluirea aparține unei echipe de la Universitatea Yale care investighează soarta a aproape 20.000 de minori deportați sau strămutați forțat, transmite Europa Liberă Moldova.

Au fost găsite, în premieră, dovezi că copiii ucraineni răpiți au fost folosiți de Rusia pentru a asambla echipament militar.

Dezvăluirea aparține șefului unei echipe de la Universitatea Yale care investighează soarta a aproape 20.000 de minori care ar fi fost răpiți sau strămutați cu forța.

„Este prima dată când vedem o astfel de descriere a copiilor implicați în fabricarea de dispozitive pentru operațiuni militare”, a declarat pentru RFE/RL Nathaniel Raymond, șeful Laboratorului de Cercetare Umanitară de la Yale.

Raymond afirmă că echipa sa a văzut documente ale guvernului rus în care erau detalii despre modul în care copiilor cu vârste cuprinse între 13 și 17 ani li s-a predat un curs despre asamblarea dronelor și a altor echipamente militare în aprilie anul trecut.

Incidentul, menționat într-un nou raport al echipei lui Raymond, a avut loc într-o tabără de pe malul Mării Negre numită „Change” („Schimbare”).

Condusă de Ministerul Educației din Rusia, tabăra ar fi găzduit, între 2022 și 2025, cel puțin patru grupuri de aproximativ 300 de minori ucraineni.

Unul dintre aceste grupuri a fost implicat anul trecut în „producția de echipamente militare, inclusiv UAV-uri [vehicule aeriene fără pilot], drone, detectoare de mine și, în esență, încărcătoare rapide, care sunt piese metalice pentru încărcarea rapidă a unei puști de asalt”, spune Raymond.

