Eurobarometru: Peste jumătate dintre cetățeni susțin extinderea UE/ Persistă temeri privind migrația și corupția/ Tinerii, în favoarea extinderii în cea mai mare proporție

56% dintre cetățenii Uniunii Europene sprijină extinderea blocului comunitar, arată cel mai recent sondaj Eurobarometru publicat în septembrie 2025. România se află printre țările cu cel mai ridicat sprijin pentru extindere: 61% dintre români sunt în favoarea acestui proces, un procent mai mare decât media europeană.

Beneficii și îngrijorări

Respondenții care consideră că țara lor ar beneficia de pe urma acestui proces invocă următoarele avantaje:

influență mai mare a UE pe scena globală,

piață mai extinsă pentru afacerile europene,

crearea de locuri de muncă,

consolidarea securității și solidarității între state.

În același timp, cetățenii UE menționează o serie de riscuri asociate extinderii :

migrația necontrolată,

corupția și criminalitatea organizată,

costurile financiare suportate de contribuabilii europeni.

Perceptia asupra extinderii în functie de varsta, educatia si ideologia respondentilor

Tinerii sunt în cel mai mare procent în favoarea extinderii: 67% dintre cei cu vârste între 15 și 24 de ani și 63% dintre cei între 25 și 39 de ani se declară „în favoare”, comparativ cu 57% dintre cei între 40 și 54 de ani și doar 51% dintre persoanele peste 55 de ani. Diferența generațională scoate în evidență faptul că tinerii văd extinderea ca pe o șansă de integrare și dezvoltare, în timp ce seniorii sunt mai prudenți și pun accent pe riscuri.

Nivelul de educație are, de asemenea, un impact semnificativ. 70% dintre cei aflați încă în educație sprijină extinderea, procentul cel mai ridicat din toate categoriile. În schimb, doar 41% dintre cei care și-au încheiat studiile la 15 ani sau mai devreme susțin extinderea, sprijinul crescand treptat odată cu nivelul de educație. Persoanele cu studii mai avansate invocă în special avantajele economice și de securitate, în timp ce cei cu un nivel de educație mai redus rămân concentrați pe costuri și migrație.

Și orientarea politică influențează atitudinile: 67% dintre cetățenii care se plasează pe partea stângă a spectrului politic și 56% dintre cei de centru susțin extinderea, comparativ cu 53% dintre cei de dreapta.

Diferențe între state

Sprijinul pentru extindere depășește 50% în 23 de state membre cele mai mari valori fiind inregistrate în Suedia (79%), Danemarca (75%) și Lituania (74%).

În privința țărilor candidate:

Ucraina este cel mai susținut stat pentru aderare (52% la nivel european, majoritar în 14 state membre).

Republica Moldova are o susținere de 48%, cu vârfuri în Suedia (75%), România (67%) și Letonia (64%).

Georgia obține 46% susținere și 43% opoziție, fără a fi majoritar sprijinită în vreun stat membru; cele mai ridicate procente se înregistrează în Suedia (71%), Lituania (62%), Danemarca și Letonia (61%).

Pentru România, susținerea pentru aderarea Republicii Moldova este semnificativ peste media europeană (67% față de 48%) datorita legăturilor istorice, culturale și economice dintre cele două state.

Concluzie

Datele Eurobarometrului arată un echilibru fragil între optimismul privind beneficiile extinderii și temerile persistente legate de migrație, corupție și costuri. În timp ce tinerii și statele nordice se arată entuziaste, peste două treimi dintre europeni cer mai multă informare înainte ca Uniunea să se extindă către noi membri.

România se remarcă printr-o atitudine clar pro-extindere, cu un sprijin peste media europeană și cu o deschidere deosebită față de aderarea Republicii Moldova. Totuși, și aici informarea insuficientă, diferențele de percepție în funcție de educație și polarizarea politică rămân puncte nevralgice, ce vor trebui abordate de instituțiile europene în anii următori.