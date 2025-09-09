Etiopia inaugurează cel mai mare baraj hidro din Africa

Etiopia a inaugurat oficial marți Marele Baraj al Renașterii (GERD) pe Nil, cea mai mare lucrare hidroelectrică din Africa și „o mare realizare pentru toate persoanele de culoare”, a afirmat prim-ministrul său, în ciuda tensiunilor generate cu țările din aval, transmite agenția AFP, citate de boursorama.om.

Megabarajul este unul dintre puținele subiecte care întrunesc unanimitate în această țară din Cornul Africii, sfâșiată de mai multe conflicte armate, încă active în cele două regiuni cele mai populate ale țării, Amhara și Oromia.

Regiunea Tigray a ieșit în 2022 dintr-un război civil care a făcut cel puțin 600.000 de morți, potrivit unei estimări a Uniunii Africane.

GERD este o construcție imensă, cu o lățime de 1,8 kilometri și o înălțime de 145 de metri, cu o capacitate totală de 74 de miliarde de metri cubi de apă.

Pentru a doua țară ca populație din Africa, unde aproximativ 45% din cei 130 de milioane de locuitori nu au acces la electricitate, aceasta reprezintă o garanție a „revoluției energetice”, potrivit experților.

GERD este „o mare realizare nu numai pentru Etiopia, ci pentru toate persoanele de culoare”, s-a felicitat marți prim-ministrul etiopian Abiy Ahmed la inaugurarea lucrării, în prezența liderilor din regiune.

„Adevărata prosperitate”

Barajul gigant va avea o capacitate de producție de 5.000 de megawați (MW), adică dublul producției actuale a Etiopiei.

Cu toate acestea, puterea sa este mult inferioară celei a celor două cele mai mari baraje din lume, cel de la Trei Defileuri (22,5 GW) și cel de la Baihetan (16 GW), ambele situate pe fluviul Yangtze din China.

GERD va permite Addis Abeba să genereze venituri importante din vânzarea de energie electrică către țările vecine. Prim-ministrul Abiy a estimat săptămâna trecută că beneficiile sale se vor ridica la 1 miliard de dolari pe an, pentru un cost total estimat la 4 miliarde de dolari.

Este, de asemenea, un semn puternic, în contextul în care Etiopia se poziționează ca un mare promotor african al mașinii electrice și este prima țară din lume care a interzis, la începutul anului 2024, importul de vehicule cu motor termic.

Festivitățile au început luni seara cu lampioane și lasere și un roi de drone care scriau sloganuri pozitive pe cer, precum „ascensiunea geopolitică” sau „un salt în viitor”.

#Ethiopia – A light show lit up the skies over #Guba in Benishangul Gumuz region on the eve of the official inauguration of the Grand Ethiopian Renaissance Dam (#GERD). The show is being broadcast live on state owned stations. pic.twitter.com/SxtAQ1YLd3 — Addis Standard (@addisstandard) September 8, 2025

Evenimentul, punctat de un foc de artificii gigant, a fost transmis la televiziunea publică, dar și pe rețelele de socializare, unde a stârnit o avalanșă de mesaje de felicitare: „Aceasta este adevărata prosperitate”, a scris un internaut. „Am reușit”, a exclamat altul, în timp ce un al treilea a scris: „Vom învinge!”

Prima piatră a GERD a fost pusă în aprilie 2011. Atât TPLF – partidul la putere până în 2018 – cât și Partidul Prosperității al prim-ministrului Abiy Ahmed, care i-a succedat, își atribuie meritul.

„Amenințare existențială”

În afara Etiopiei, megabarajul este criticat vehement de Cairo, care, temându-se de epuizarea principalei sale surse de aprovizionare cu apă, insistă că acesta constituie o „amenințare existențială” pentru Egipt.

Cu o populație de aproximativ 110 milioane de locuitori, Egiptul depinde de Nil pentru 97% din necesarul său de apă, în special pentru agricultură.

Președintele Abdel Fattah al-Sissi a promis că Egiptul va lua toate măsurile prevăzute de dreptul internațional pentru a-și apăra securitatea hidrologică.

„Oricine crede că Egiptul va închide ochii asupra drepturilor sale în materie de apă se înșeală”, a declarat el jurnaliștilor luna trecută.

Executivul egiptean s-a apropiat recent de cele două țări vecine cu Etiopia: Eritreea, care are în prezent relații tensionate cu Addis Abeba, și Somalia.

Sudanul și-a exprimat, de asemenea, îngrijorarea. La sfârșitul lunii iunie, cele două țări și-au reiterat „respingerea oricărei măsuri unilaterale în bazinul Nilului Albastru”.

Diferitele încercări de mediere din ultimul deceniu între cele trei țări – sub egida succesivă a Statelor Unite, a Băncii Mondiale, a Rusiei, a Emiratelor Arabe Unite și a Uniunii Africane – au eșuat toate.

Cu toate acestea, un conflict deschis între Etiopia și Egipt este „puțin probabil”, potrivit diferiților cercetători intervievați de AFP.

Iar Etiopia vrea să fie liniștitoare.

„Pentru țările din aval, Etiopia a realizat GERD, un exemplu strălucit pentru populațiile de culoare”, s-a felicitat Abiy Ahmed.

“Acest lucru nu va cu nimic dezvoltarea voastră”, a adăugat el, la festivitățile de inaugurare.