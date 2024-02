Estul Europei ar putea deveni una dintre cele mai minate regiuni ale lumii / Statele baltice iau în considerare ieșirea din Tratatul de la Ottawa pentru interzicerea minelor antipersonal

Statele baltice iau în considerare ieșirea din Tratatul de la Ottawa, de interzicere a minelor antipersonal, pentru a putea construi o linie de apărare mai puternică la granițele lor cu Belarus și Rusia, transmite publicația Washington Post. O astfel de decizie are potențialul de a face din Europa de Est una dintre cele mai minate regiuni ale lumii.

În ultimele săptămâni, politicieni din Estonia, Letonia și Lituania au analizat posibilitatea ieșirii din Tratatul de la Ottawa, care le-ar permite celor trei țări să construiască o Linie de Apărare Baltică (Baltic Defence Line) mai puternică. Anunțată recent, linia va include 600 de buncăre, în care vor încăpea până la 10 militari, sisteme anti-tanc, dar și mine acceptate.

We agreed agreed on the 🇪🇪🇱🇻🇱🇹 #BalticDefenceLine along our eastern border. The point is simple – we will build “defence nests” where it is necessary close to the border. #NotAnInch pic.twitter.com/WdzrQdY6EJ

— Hanno Pevkur (@HPevkur) January 19, 2024