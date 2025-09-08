Estonia denunţă încălcarea spaţiului său aerian de către un elicopter rusesc: „A treia încălcare de acest fel din acest an”
Ministerul estonian de Externe a anunţat luni că l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri al Ambasadei Rusiei pentru a protesta faţă de încălcarea, cu o zi înainte, a spaţiului aerian al ţării baltice de către un elicopter rusesc, relatează AFP, citată de Agerpres.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Duminică, aeronava de tip MI-8 a intrat în spaţiul aerian estonian în apropierea insulei Vaindloo, în golful Finlandei.
Ministrul estonian de externe, Margus Tsahkna, a menţionat „un alt incident grav şi regretabil”.
„Este vorba despre a treia încălcare de acest fel din acest an” în Estonia, o ţară membră NATO şi UE, aflată la graniţa cu Rusia şi un aliat ferm al Ucrainei, a adăugat ministrul pe reţeaua X.
Potrivit Statului Major al Forţelor de Apărare din Estonia, elicopterul a intrat în spaţiul aerian estonian timp de aproximativ patru minute, fără un plan de zbor, cu un transponder dezactivat şi fără a stabili comunicarea cu serviciul de trafic aerian estonian în momentul incidentului.
Incidente similare au avut loc pe 13 mai şi 22 iunie.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.