Estonia denunţă încălcarea spaţiului său aerian de către un elicopter rusesc: „A treia încălcare de acest fel din acest an”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Ministerul estonian de Externe a anunţat luni că l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri al Ambasadei Rusiei pentru a protesta faţă de încălcarea, cu o zi înainte, a spaţiului aerian al ţării baltice de către un elicopter rusesc, relatează AFP, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Duminică, aeronava de tip MI-8 a intrat în spaţiul aerian estonian în apropierea insulei Vaindloo, în golful Finlandei.

Ministrul estonian de externe, Margus Tsahkna, a menţionat „un alt incident grav şi regretabil”.

„Este vorba despre a treia încălcare de acest fel din acest an” în Estonia, o ţară membră NATO şi UE, aflată la graniţa cu Rusia şi un aliat ferm al Ucrainei, a adăugat ministrul pe reţeaua X.

Potrivit Statului Major al Forţelor de Apărare din Estonia, elicopterul a intrat în spaţiul aerian estonian timp de aproximativ patru minute, fără un plan de zbor, cu un transponder dezactivat şi fără a stabili comunicarea cu serviciul de trafic aerian estonian în momentul incidentului.

Incidente similare au avut loc pe 13 mai şi 22 iunie.