G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Estonia denunţă încălcarea spaţiului său aerian de către un elicopter rusesc: „A…

state baltice, lituania, letonia, estonia, marea baltica, nordul-estul europei, tari baltice, harta, belarus
Sursa foto: © Michele Ursi | Dreamstime.com

Estonia denunţă încălcarea spaţiului său aerian de către un elicopter rusesc: „A treia încălcare de acest fel din acest an”

Articole8 Sep 1 comentariu

Ministerul estonian de Externe a anunţat luni că l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri al Ambasadei Rusiei pentru a protesta faţă de încălcarea, cu o zi înainte, a spaţiului aerian al ţării baltice de către un elicopter rusesc, relatează AFP, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Duminică, aeronava de tip MI-8 a intrat în spaţiul aerian estonian în apropierea insulei Vaindloo, în golful Finlandei.

Ministrul estonian de externe, Margus Tsahkna, a menţionat „un alt incident grav şi regretabil”.

„Este vorba despre a treia încălcare de acest fel din acest an” în Estonia, o ţară membră NATO şi UE, aflată la graniţa cu Rusia şi un aliat ferm al Ucrainei, a adăugat ministrul pe reţeaua X.

Potrivit Statului Major al Forţelor de Apărare din Estonia, elicopterul a intrat în spaţiul aerian estonian timp de aproximativ patru minute, fără un plan de zbor, cu un transponder dezactivat şi fără a stabili comunicarea cu serviciul de trafic aerian estonian în momentul incidentului.

Incidente similare au avut loc pe 13 mai şi 22 iunie.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

1 comentariu

  1. Ce greșeală să se răspundă cu croncăneală la intrări în spațiul aerian NATO.
    Turcia a răspuns cu doborârea și Rusia a respectat ulterior Turcia.
    Croncăneala stârnește apetitul Rusiei de atac!

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.