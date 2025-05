Enervat de Bruce Springsteen care l-a criticat dur, Donald Trump vrea o „anchetă majoră” în privinţa sprijinului acordat de celebrităţi Kamalei Harris

Donald Trump a anunţat luni că doreşte să fie lansată o „anchetă majoră” cu privire la sprijinul pe care fosta sa rivală Kamala Harris l-a primit din partea unor celebrităţi în campanie, ideea venindu-i în urma unor schimburi de replici acide cu Bruce Springsteen, relatează agenția de știri AFP, citată de News.ro.

„Candidaţii nu au voie să plătească pentru SPRIJIN, ceea ce Kamala a făcut, sub pretextul plăţii pentru divertisment”, a anunţat Donald Trump pe platforma sa Truth Social. „Voi solicita o anchetă majoră în această chestiune”, a anunţat el.

În timpul campaniei prezidenţiale din 2024, Kamala Harris a putut conta pe sprijinul unor vedete precum cântăreaţa Beyoncé şi prezentatoarea Oprah Winfrey. Aceasta din urmă a negat deja că firma sa de producţie ar fi primit un milion de dolari de la echipa fostei vicepreşedinte pentru a acoperi costurile legate de organizarea apariţiei sale în celebrul său talk-show.

De asemenea, echipa lui Kamala Harris a negat zvonurile potrivit cărora ar fi plătit-o pe Beyoncé pentru a apărea la unul dintre mitingurile sale.

Donald Trump, care a câştigat alegerile fără probleme, a primit puţin sprijin din partea industriei de divertisment, dar a putut conta pe sprijinul unor persoane cu influenţă masculinistă, precum gazda de podcast Joe Rogan.

Donald Trump a acuzat-o, de asemenea, pe Kamala Harris că l-a plătit pe legenda rock Bruce Springsteen pentru a cânta la un miting în statul Georgia, cu câteva săptămâni înainte de alegeri. „Cu cât l-a plătit Kamala Harris pe Bruce Springsteen pentru prestaţia sa slabă din timpul campaniei sale prezidenţiale? De ce a acceptat banii dacă este un fan al ei?”, a scris el ironic în mesajul său.

Săptămâna trecută, Donald Trump s-a dezlănţuit la adresa rockerului american, numindu-l „nemernic”, după ce Springsteen a atacat verbal guvernul său „corupt” în timpul unui concert în Marea Britanie.

Autorul celebrului hit „Born in the USA” declarase: „Acasă, America pe care o iubesc, America despre care am scris, sursa de speranţă şi libertate timp de 250 de ani, este în mâinile unui guvern corupt, incompetent şi trădător”. De asemenea, el l-a descris pe Donald Trump drept un „preşedinte incompetent”.

„NU ESTE ACEASTA O CONTRIBUŢIE MAJORĂ ŞI ILEGALĂ LA CAMPANIE? CUM RĂMÂNE CU BEYONCÉ? … ŞI CÂT DE MULT A MERS LA OPRAH, ŞI BONO????” – a scris luni Trump pe Truth Social. „Am de gând să cer o anchetă majoră în această chestiune”, a anunţat el. „Candidaţii nu au voie să plătească pentru susţinere, ceea ce a făcut Kamala, sub pretextul plăţii pentru divertisment. În plus, acesta a fost un efort foarte costisitor şi disperat de a creşte artificial mulţimile ei mici. NU ESTE LEGAL! Pentru aceşti „artişti de divertisment” nepatrioţi, aceasta a fost doar o modalitate CORUPTĂ şi ILEGALĂ de a profita de un sistem defect. Vă mulţumim pentru atenţia acordată acestei probleme!!!” – şi-a încheiat Donald Trump comentariul pe Truth Social.