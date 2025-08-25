Emmanuel Macron îl primește joi pe Friedrich Merz, la reședința sa de vară, în ajunul unui consiliu franco-german / Proiectul avionului european de luptă al viitorului, aflat în centrul unor divergențe, pe agenda reuniunii

Președintele francez Emmanuel Macron îl va primi joi, 28 august, la cină pe cancelarul german Friedrich Merz la fortul Brégançon, reședința sa de vară, în ajunul unui consiliu franco-german al miniștrilor în cadrul căruia cele două țări vor aborda în special proiectul avionului european de luptă al viitorului (FCAS), care se află în centrul unor divergențe persistente, scrie Le Figaro.

Invitarea cancelarului german de către președintele francez la această reședință oficială de pe malul Mediteranei, care va fi ocazia unei „discuții tête-à-tête”, este un „semn de atenție specială” și chiar o „onoare”, a declarat luni Élysée jurnaliștilor. Este doar a treia oară când un șef al guvernului german se deplasează acolo, după Helmut Kohl, invitat de François Mitterrand, și Angela Merkel, invitată de Emmanuel Macron.

„Coincidență perfectă a ambițiilor și opiniilor noastre”

Macron și Merz vor discuta despre marile teme diplomatice ale momentului, fie că este vorba de garanțiile de securitate care trebuie oferite Ucrainei în cadrul unui eventual acord de pace cu Rusia, de programul nuclear iranian sau de Gaza. Președinția franceză a salutat luni, în legătură cu aceste dosare, „claritatea și curajul pozițiilor adoptate de cancelarul” german și „coincidența perfectă a ambițiilor și punctelor noastre de vedere”. Și asta în ciuda întrebărilor privind nivelul de participare al Germaniei la aceste garanții care trebuie oferite Kievului și a unei linii divergente în ceea ce privește un stat palestinian, pe care Parisul se pregătește să îl recunoască, dar nu și Berlinul.

Vineri, cei doi lideri se vor întâlni cu mai mulți membri ai guvernelor lor la Toulon, oraș portuar învecinat, pentru prima reuniune a Consiliului de miniștri franco-german de la venirea la putere, la începutul lunii mai, a conservatorului Friedrich Merz la Berlin, în fruntea unei coaliții cu social-democrații. Această reuniune se va desfășura pe parcursul întregii zile în trei sesiuni, prima dedicată competitivității europene, apoi, la ora prânzului, voinței de a „converge” reformele economice și sociale ale celor două țări și, în final, într-un format mai restrâns, subiectelor de securitate și apărare.

La sfârșitul lunii iulie, Emmanuel Macron și Friedrich Merz și-au însărcinat miniștrii apărării să evalueze până la sfârșitul lunii august blocajele legate de avionul de luptă al viitorului (FCAS), un proiect emblematic pentru apărarea europeană, a cărui dezvoltare stagnează în special la nivel industrial. Acest subiect va fi abordat vineri, dar „nu totul va fi tratat în detaliu la nivel de lideri”, a precizat Élysée. „Dificultățile temporare trebuie rezolvate”, deoarece „nu există un plan B”, s-a limitat să declare președinția franceză.

Context: În urmă cu o lună, producătorul francez Dassault Aviation a exprimat îngrijorări serioase privind viitorul programului european Future Combat Air System (FCAS), un proiect comun al Franței, Germaniei și Spaniei destinat dezvoltării unei noi generații de avioane de luptă. Tensiunile dintre Dassault și Airbus, partenerul său principal în cadrul programului, pun sub semnul întrebării următoarea fază a proiectului, conform Reuters, preluată de Techrider.

Într-o conferință dedicată rezultatelor financiare semestriale, Eric Trappier, directorul general al Dassault Aviation, a declarat că proiectul are nevoie de o structură de conducere mai clară și mai eficientă, întrucât procesul decizional actual este împiedicat de birocrație și lipsa unei ierarhii funcționale.

„Se spune că Dassault este liderul, dar toate deciziile trebuie luate între cele trei țări”, a afirmat Trappier, referindu-se la Franța, Germania și Spania, cele trei state participante la proiect. El a subliniat că această abordare face ca anumite decizii tehnice să fie amânate sau complicate din cauza consultărilor constante cu Airbus, compania care reprezintă Germania și Spania în program.

Dassault este responsabilă cu proiectarea aeronavei principale din cadrul FCAS, unul dintre cei mai importanți „piloni” ai programului.

Proiectul SCAF are ca obiectiv dezvoltarea unui sistem de luptă aerian de generația a șasea, care va include avioane cu pilot la bord și drone autonome capabile de acțiuni de luptă, cu termen estimat de intrare în funcțiune în jurul anului 2040.

Proiectul FCAS a fost lansat în 2017 la inițiativa președintelui francez Emmanuel Macron și a fostei cancelare germane Angela Merkel, ca un răspuns european comun la nevoia de modernizare a flotelor de avioane de luptă și de reducere a dependenței de echipamente non-europene. Airbus, implicată și în dezvoltarea Eurofighter Typhoon, este partenerul principal al Germaniei și Spaniei în cadrul acestui program.