Eliminarea a două zile libere în Franța: ce impact ar putea avea asupra comerțului de modă

Planul guvernului francez de a elimina două sărbători legale, a doua zi de Paște și 8 mai pentru a crește producția și activitatea economică, cu obiectivul de a economisi 43,8 miliarde de euro, stârnește dezbateri și în industria modei, relatează Fashion United.

În mod tradițional, zilele libere influențează semnificativ traficul în magazine. Datele Alianței Comerțului arată că în mai 2025, perioadele de sărbători și „punți” au dus la o scădere a frecventării magazinelor cu 1,8% față de anul precedent. Prin urmare, eliminarea acestor zile nelucrătoare ar putea însemna două zile suplimentare de vânzări pe an, reducerea fluctuațiilor de trafic și eliminarea costurilor suplimentare generate de deschiderile excepționale în zilele de sărbătoare.

Pe de altă parte, aceste zile libere sunt momente privilegiate în care consumatorii ies la cumpărături, inclusiv în magazinele de modă. Eliminarea lor ar putea reduce aceste vârfuri de trafic, în special în zonele turistice, unde comerțul de modă depinde mult de fluxul generat de sărbători. O parte din cheltuielile de modă ar putea migra spre comerțul online, dacă efectul de „shopping de sărbătoare” dispare.

Impactul real asupra brandurilor rămâne incert: ar putea fi pozitiv pentru cele care în mod normal erau închise, dar negativ pentru cele care beneficiau de aceste perioade de vârf. Situația amintește de dezbaterile privind liberalizarea comerțului duminical, măsură care, potrivit CRÉDOC, a adus beneficii semnificative alimentației (51% din cumpărături în 2019), dar un impact redus pentru îmbrăcăminte și încălțăminte (15%).

Astfel, eliminarea sărbătorilor legale ar putea mări numărul de zile de vânzare, dar fără a genera un salt semnificativ în consumul de modă, ci mai degrabă o redistribuire a acestuia pe parcursul anului.