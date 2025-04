Elena Lasconi și-a cerut scuze pentru scrisoarea trimisă în decembrie lui Donald Trump, în care îl lăuda pe liderul republican

Candidata USR la alegerile prezidențiale din mai, Elena Lasconi, și-a cerut scuze, la dezbaterea moderată de Mihai Gâdea, pentru faptul că după anularea turului 2 al scrutinului de anul trecut i-a trimis o scrisoare lui Donald Trump în care, pe lângă faptul că denunța decizia Curții Constituționale și avertiza despre pericolul reîntoarcerii la dictatură, îl lăuda pe noul președinte american.

„Nu vreau să dau vreo explicaţie. […] În anii următori o să aflaţi”, a răspuns Lasconi, potrivit antena3.ro.

Întrebată despre motivele pentru care i-a scris președintelui american, Elena Lasconi a evitat să răspundă explicit:

„Eu cred că vremea scrisorilor a trecut, nu vreau să dau vreo explicație, o să-mi cer scuze, în anii următori o să aflați. Dați-mi voie să nu explic în momentul de față. Încă o dată, îmi cer scuze dacă am jignit pe cineva. Pentru că, la fel ca dumneavoastră, multă lume nu a perceput bine acea scrisoare și atunci îmi cer scuze pentru disconfortul creat.”

Candidata Uniunii Salvați România a afirmat, de asemenea, că scrisoarea nu mai există.

„Nu mai există scrisoarea, îmi cer scuze. În momentul ăsta, probabil că toată lumea crede că da, în câțiva ani istoria ne-o va spune. Au fost multe discuții, lucruri care nu se știu și pe care nu o să le fac publice, cel puțin nu în campania asta.”

În scrisoarea publicată pe rețeaua X, Elena Lasconi scria, în decembrie, anul trecut:

„Aveți tot respectul meu pentru lucrurile extraordinare pe care le-ați făcut și pe care veți continua să le faceți, pentru a pune America pe primul loc și pentru lupta dumneavoastră continuă pentru poporul american. Sunteți un adevărat lider al poporului, la fel ca mine.Împărtășesc convingerea dvs. că oamenii și interesele lor sunt pe primul loc în toate lucrurile. Eu nu sunt candidatul lui Soros. Eu sunt din popor, ca și dumneavoastră. Singurele mele interese sunt poporul român și menținerea și protejarea unei relații puternice și durabile cu dumneavoastră și cu Statele Unite.”

Recent, întrebată de jurnaliști ce mesaj i-ar mai transmite lui Donald Trump, candidata USR și-a nuanțat poziția:

„Credeţi-mă, înţeleg ironia din întrebarea dumneavoastră, dar eu vă zic că mă consider o bună româncă, iar scrisoarea pe care am scris-o eu lui Trump a fost, consider acum, după tot ceea ce s-a întâmplat, că a fost o capodoperă academică, la tot ceea ce s-a întâmplat până acum. Am declarat-o de mai multe ori că o să fac lumină în acest caz, dar nu acum, pentru că nu este bine pentru ţara mea. Dar dacă e să-mi iau orice ironie de la presă şi oricâte înjurături din bula noastră pentru ţara pe care o iubesc.. shoot!”