Elena Lasconi, răspuns pentru Ciolacu: Tinerii pleacă pentru că nu-şi găsesc loc de nepoţii, fiii şi fiicele celor care conduc România şi gestionează un sistem corupt

Candidatul USR pentru funcţia de preşedinte al României, Elena Lasconi, a declarat despre contracandidatul său de la PSD, Marcel Ciolacu, că a arătat un nou nivel al tupeului când a afirmat că tinerii pleacă din România pentru că nu ştiu o meserie. Adevărul, spune Lasconi, este că românii pleacă din ţară pentru că nu au loc de cei care gestionează un sistem corupt, transmite News.ro.

”Marcel Ciolacu tocmai ne-a arătat un nou nivel al tupeului. Domnul Marcel Ciolacu, cel care o întreba pe colega sa de partid Olguţa Vasilescu cum se numeşte chestia aia pe care o au oamenii care merg la serviciu – carte de muncă, spune azi că tinerii pleacă din România pentru că nu ştiu o meserie. Total fals ce spune domnul Ciolacu!”, a notat Elena Lasconi pe Facebook.

Candidata USR la alegerile prezidenţiale a mai spus că ştie foarte bine de ce românăă ales să plece din ţară, mai ales că fiica ei este un astfel de român.

”Adevărul este că tinerii pleacă pentru că nu-şi găsesc loc de nepoţii, fiii şi fiicele celor care conduc România şi gestionează un sistem corupt. Eu ştiu foarte bine de ce pleacă tinerii din România. Fiica mea este unul dintre ei. A plecat dezgustată de sistemul corupt care a acaparat ţara şi care sufocă tot ce mişcă. Eu văd asta de 35 de ani, dar ştiu că există speranţă, că se poate şi altfel. Ca tinerii să nu ne mai plece trebuie să avem soluţii şi să le punem în practică”, scrie Lasconi.

Potrivit Elenei Lasconi, USR are stabilit în programul de guvernare că tinerii trebuie sprijiniţi.

”Alături de colegii mei din USR, am stabilit în programul de guvernare că tinerii trebuie sprijiniţi pe cât mai multe planuri. Când eşti tânăr, ai cea mai mare nevoie de bani, iar statul trebuie să te ajute, nu să te jupoaie de taxe.

Doar câteva dintre propunerile USR: tinerii angajaţi sub 29 de ani vor rămâne cu 1.000 de lei în plus pe lună prin reducerea taxării; fiecare familie va rămâne cu 1.500 de lei în plus pe lună pentru primul copil şi cu încă 500 de lei în plus pentru al doilea copil prin reducerea taxării; vot la 16 ani; şedinţe de consiliere psihologică gratuite; introducerea, ca disciplină la liceu, a cursului de conducere auto. Lucruri concrete, nu poveşti ca cele spuse de domnul Ciolacu, care nu ştim nici ce meserie are şi care mai toată viaţa de adult a petrecut-o în locuri călduţe, numit de partid. Din cauza unor aroganţi şi rupţi de realitate ca dumneavoastră, domnule Ciolacu, tinerii îşi pierd speranţa”, a mai precizat Elena Lasconi.