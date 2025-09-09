Egiptul protestează pe lângă Consiliul de Securitate al ONU după inaugurarea marelui baraj etiopian de pe Nil

Egiptul a denunţat marţi decizia ‘unilaterală’ a Etiopiei de a exploata Marele baraj al renaşterii (GERD) de pe fluviul Nil, ‘cu încălcarea dreptului internaţional’, transmite agenția de știri AFP, citând o scrisoare de protest adresată de guvernul de Cairo Consiliului de Securitate al ONU.

‘Barajul rămâne o măsură unilaterală care încalcă dreptul internaţional’, iar Egiptul ‘îşi rezervă dreptul de a lua toate măsurile garantate de dreptul internaţional şi de Carta Naţiunilor Unite pentru a apăra interesele (…) poporului său’, afirmă un comunicat al Ministerului de Externe, publicat după inaugurarea oficială a celei mai mari construcţii hidroelectrice de pe continentul african.

Marţi, după 14 ani de lucrări, Etiopia a inaugurat oficial Marele baraj al renaşterii pe fluviul Nil, în pofida tensiunilor cu ţările din aval, transmite Agerpres.

Megabarajul este unul din puţinele subiecte care întrunesc unanimitatea în această ţară din Cornul Africii, sfâşiată de mai multe conflicte armate, unele încă active în cele mai populate două regiuni, Amhara şi Oromia.

Lansat în 2011 pentru o sumă de 4 miliarde de dolari, GERD este o imensă construcţie cu o lăţime de aproape 2 km, înălţimea de 170 metri şi un volum de 74 miliarde de m3 de apă, potrivit datelor comunicate de compania italiană Webuild, care l-a construit.

Pentru a doua cea mai populată ţară din Africa, unde 45% din cei 130 milioane de locuitori nu au acces la electricitate, GERD este garanţia unei ‘revoluţii energetice’, spun experţii.

GERD ‘schimbă vieţile a 30 până la 40 milioane de persoane’ în Etiopia, cărora le dă acces la electricitate, a salutat şeful Webuild pentru AFP.

GERD este ‘cea mai mare reuşită a istoriei persoanelor negre’, a spus prim-ministrul etiopian Abiy Ahmed cu ocazia ceremoniei de inaugurare la Guba, în prezenţa altor lideri din regiune, printre care preşedintele Sudanului de Sud, Salva Kiir, care a anunţat că ţara sa va semna un acord cu Etiopia pentru achiziţia de electricitate.

Megabarajul urmează să atingă în cele din urmă o capacitate de producţie de 5.150 MW, mai mult decât dublu faţă de producţia actuală a Etiopiei, şi va permite generarea de venituri importante din exportul de electricitate către vecini, estimate la 1 miliard de dolari pe an.

Însă, în afara Etiopiei, megabarajul este criticat în mod deschis de Egipt, care îl consideră o ‘ameninţare existenţială’.

GERD este situat pe Nilul Albastru, care izvorăşte în Etiopia şi curge până în Sudan, unde se uneşte cu Nilul Alb pentru a forma Nilul. Nilul Albastru furnizează în final 85% din apa Nilului.

Or, Egiptul şi cei în jur de 110 milioane de locuitori ai săi depind în proporţie de 97% de Nil pentru necesarul de apă, mai ales pentru agricultură.

‘Oricine crede că Egiptul va închide ochii la drepturile sale în materie de apă se înşeală’, a avertizat recent preşedintele Abdel Fattah al-Sissi.

Sudanul şi-a exprimat, la rândul său, îngrijorarea.

Diferite tentative de mediere între cele trei ţări – sub egida, succesiv, a SUA, Băncii Mondial, Rusiei, EAU şi Uniunii Africane – au eşuat toate.