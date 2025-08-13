Economia actuală favorizează explozia produselor de lux false și a imitațiilor

Atunci când produsele contrafăcute și imitațiile iau amploare, problema nu este doar lipsa de protecție juridică, ci și faptul că originalul nu mai oferă suficientă valoare consumatorului, notează Bloomberg. Fenomenul, care afectează de la colanții Lululemon la gențile Dior, este alimentat de creșterea prețurilor, schimbările de gust în modă și scandalurile din lanțurile de aprovizionare, relatează Fashion Network.

În Franța, coșul mediu cu produse de lux iconice a crescut ca preț cu 54% între 2019 și sfârșitul lui 2024, potrivit HSBC. În paralel, noile tarife vamale din SUA, între 10% și 50%, amenință să majoreze costurile pentru îmbrăcăminte și cosmetice. Această combinație a creat un teren fertil pentru falsuri și imitații.

Falsurile (counterfeits) copiază identitatea vizuală a brandului, logo, etichetă – și sunt mai ușor de contestat legal, însă dificil de stopat în practică, finanțând adesea rețele de crimă organizată. Imitațiile (dupes), în schimb, nu pretind că sunt produsul original, dar oferă o versiune asemănătoare, mai ieftină. Acesta este cazul procesului intentat în iunie de Lululemon împotriva Costco, acuzând retailerul de copiere a designului.

Creșterea costului bunurilor de lux a dus și la apariția așa-numitelor super-falsuri, replici aproape imposibil de deosebit de original.

Pentru branduri, reacția publică la imitații poate fi un joc cu două tăișuri. Denunțarea unei copii poate aduce publicitate gratuită produsului contrafăcut. În cazul Lululemon, mențiunile online alături de Costco au crescut cu 130% în 2025, potrivit Launchmetrics. În SUA, legea protejează drepturile de autor, brevetele și mărcile, dar nu și drepturile de design ca în Europa, ceea ce complică apărarea formei tridimensionale a unui produs.

Hermès, în schimb, pare să fi transformat copiile în capital de imagine. CEO-ul Axel Dumas a admis că, deși imitațiile genții Birkin sunt „detestabile”, este „emoționant” când consumatorii recunosc că nu își permit originalul, dar îl admiră. Fenomenul nu a afectat cererea, iar în prima jumătate a anului vânzările de marochinărie Hermès au depășit media industriei.

Succesul Birkin se datorează nu doar rarității, ci și faptului că este realizată manual în Franța. Astfel, probleme precum plasarea Loro Piana sub supraveghere judiciară în Italia pentru practici de muncă necorespunzătoare sau investigațiile similare la Dior afectează direct încrederea consumatorilor și facilitează pretențiile fabricilor din China că ar produce bunuri identice cu cele originale.

LVMH, proprietarul ambelor branduri, a anunțat că a intensificat verificările la producători și furnizori. Însă, avertizează Bloomberg, dacă publicul nu mai are certitudinea că produsul de lux respectă standardele promise, motivația de a evita un super-fals scade considerabil.