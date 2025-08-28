Selecționata Egiptului refuză să joace împotriva Zambiei, pregătită de un antrenor israelian, pentru a nu stârni reacții negative, potrivit presei egiptene

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Presa egipteană relatează că stafful tehnic al naționalei a refuzat oferta de a disputa un amical împotriva Zambiei lui Avram Grant, în noiembrie, pentru a evita stârnirea de controverse sau nemulțumirea fanilor și a mass-mediei.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Miercuri, publicațiile egiptene au scris că stafful naționalei, condus de selecționerul Hossam Hassan, a respins o propunere venită din partea unei companii de marketing sportiv de a organiza un meci amical cu Zambia în luna noiembrie.

Potrivit relatărilor, decizia a fost luată după ce tehnicienii au aflat că selecționerul Zambiei este israelianul Avram Grant. Hassan ar fi refuzat categoric, pentru a evita crearea de dispute sau declanșarea unui val de reacții negative din partea fanilor și a presei egiptene.