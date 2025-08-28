G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Selecționata Egiptului refuză să joace împotriva Zambiei, pregătită de un antrenor israelian,…

Minge de fotbal în iarbă.
Minge de fotbal / Sursa foto: Adrian Ilincescu / G4Media.ro

Selecționata Egiptului refuză să joace împotriva Zambiei, pregătită de un antrenor israelian, pentru a nu stârni reacții negative, potrivit presei egiptene

Sportz28 Aug 0 comentarii

Presa egipteană relatează că stafful tehnic al naționalei a refuzat oferta de a disputa un amical împotriva Zambiei lui Avram Grant, în noiembrie, pentru a evita stârnirea de controverse sau nemulțumirea fanilor și a mass-mediei.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Miercuri, publicațiile egiptene au scris că stafful naționalei, condus de selecționerul Hossam Hassan, a respins o propunere venită din partea unei companii de marketing sportiv de a organiza un meci amical cu Zambia în luna noiembrie.

Potrivit relatărilor, decizia a fost luată după ce tehnicienii au aflat că selecționerul Zambiei este israelianul Avram Grant. Hassan ar fi refuzat categoric, pentru a evita crearea de dispute sau declanșarea unui val de reacții negative din partea fanilor și a presei egiptene.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.