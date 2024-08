eBay lansează prima săptămână a modei la Londra și New York

eBay a anunțat inaugurarea Săptămânii modei Pre-Loved, în parteneriat cu Council of Fashion Designers of America (CFDA) și British Fashion Council (BFC). Spectacolul „Endless Runway”, care se va desfășura în direct și va putea fi vizionat online, va prezenta look-uri pre-use dde la designeri precum Khaite, Off-White, Christopher Kane și Simone Rocha, conform PRnewswire.com

Spectacolele vor preceda programele oficiale ale Săptămânii Modei SS2025 de la New York și Londra – urmate de lansări zilnice pe eBay care vor prezenta cele mai bune elemente pre-used fashion de la designeri de top.

Endless Runway va face ca selecția largă de haine și accesorii de designer prefolosite de pe eBay să poată fi cumpărată imediat, exploatând în același timp cererea globală pentru moda circulară.

Aranjate de creatorul de modă Wisdom Kaye și găzduite de scriitoarea de modă Liana Satenstein în New York, cu directorul de stil Pre-Loved al eBay, Amy Bannerman, susținută de gazda live Leomie Anderson în Londra, show-urile Endless Runway sunt accesibile cumpărătorilor din SUA și, respectiv, Marea Britanie, prin intermediul eBay Live.

„eBay a fost o forță motrice în promovarea unei mode mai durabile”, a declarat Kirsty Keoghan, GM of Fashion al eBay. „Odată cu lansarea Pre-Loved Fashion Week, ne prezentăm pe cea mai mare scenă a modei și demonstrăm că moda autentică de designer nu trebuie să fie inaccesibilă.”

În 2023, produse de lux la mâna a doua în valoare de aproape 50 de miliarde de dolari (aproximativ 40 de miliarde de lire sterline) au fost vândute la nivel mondial, alimentate de consumatorii mai tineri care caută puncte de intrare accesibile pe piața de lux tradițional exclusivistă.

Pe eBay, produsele pre-used și recondiționate reprezintă 40% din volumul brut de marfă al eBay, iar în iunie 2024, utilizatorii eBay din întreaga lume au căutat „vintage” de peste 1.000 de ori pe minut, în medie. Această cerere pentru pre-loved a creat un val de sprijin pentru inițiativele de modă circulară, iar Pre-Loved Fashion Week demonstrează cât de ușor poate fi să găsești pe eBay elemente de designer pre-loved de înaltă calitate și autentice.

„Săptămâna Modei de la New York prezintă cele mai bune branduri americane și nu numai, și este uimitor cum eBay reunește o selecție atât de stelară de articole vintage, de arhivă și râvnite de la aceste branduri”, a declarat Steven Kolb, CEO al CFDA.

„eBay Pre-Loved Fashion Week și show-ul său live Endless Runway conectează trecutul, prezentul și viitorul – și oferă un memento puternic că viitorul modei este circular.”

„Catwalk-ul Endless Runway va aduce o nouă viață pieselor de arhivă, făcând în același timp săptămâna modei accesibilă unui public mai larg și împuternicind consumatorii să acorde prioritate alegerilor de modă durabile și circulare.”

eBay Endless Runway: Primul spectacol de modă Pre-Loved din New York

eBay aduce o premieră la Săptămâna Modei de la New York (NYFW) și Londra (LFW) cu prezentarea „Endless Runway”, prima defilare dedicată exclusiv articolelor pre-used. Curatoriată de Wisdom Kaye și co-prezentată de Liana Satenstein, prezentarea din New York va include piese arhivă și colecții anterioare de la designeri precum Ralph Lauren și Brandon Maxwell. Evenimentul va fi transmis live pe eBay Live pe 5 septembrie 2024, la ora 12 PM ET.

În Londra, evenimentul este coordonat de Amy Bannerman și co-prezentat de Leomie Anderson, oferind articole vintage de la branduri emblematice. Lansările zilnice de piese pre-used vor continua pe eBay pe parcursul NYFW și LFW, subliniind angajamentul platformei pentru moda sustenabilă.