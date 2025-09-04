După summitul cu Putin de la Beijing, anturajul lui Kim Jong Un a curăţat amprentele de pe obiectele atinse de liderul nord-coreean

Personalul care l-a însoţit pe Kim Jong-un la Beijing a fost filmat în timp ce îndepărta şi curăţa cu grijă obiectele pe care liderul nord-coreean le-a folosit în timpul întâlnirii sale cu preşedintele rus Vladimir Putin, un gest care ilustrează grija extremă a regimului de a evita să lase urme care ar putea dezvălui informaţii despre sănătatea liderului de la Phenian, informează joi agenția de știri EFE, citată de Agerpres.

„După încheierea negocierilor, personalul care l-a însoţit pe liderul nord-coreean a îndepărtat cu grijă toate urmele prezenţei lui Kim”, a informat miercuri jurnalistul rus Aleksandr Iunaşev pe contul său de Telegram.

În imaginile publicate de Iunaşev, se poate vedea cum unul dintre asistenţii lui Kim îndepărtează paharul din care acesta băuse, în timp ce un alt membru al echipei curăţă temeinic spătarul şi braţele scaunului, precum şi măsuţa de cafea unde fusese aşezat paharul.

Kim a luat şi alte măsuri de precauţie în timpul vizitei sale la parada militară de la Beijing care a marcat sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial.

Trenul blindat „Taeyangho”, cu care Kim a călătorit în China, are o baie privată special concepută pentru a preveni recuperarea rămăşiţelor biologice care ar putea oferi indicii despre sănătatea liderului nord-coreean, a relatat miercuri ziarul nipon Nikkei, citând surse din serviciile de informaţii sud-coreene şi japoneze.

„Starea de sănătate a liderului suprem are un impact major asupra regimului nord-coreean. Coreea de Nord depune un efort special pentru a izola tot ce are legătură cu acest lucru, cum ar fi părul şi excrementele”, a declarat un oficial din serviciile de informaţii sud-coreene pentru ziarul japonez.

Nu este prima dată când Phenianul aplică astfel de măsuri. În călătoriile anterioare în străinătate, personalul lui Kim a curăţat cu atenţie camerele de hotel în care a stat şi ustensilele pe care le-a folosit pentru a elimina orice urme biologice. De asemenea, Kim nu foloseşte niciodată instrumente de scris care aparţin altcuiva, ci doar pe cele pregătite de delegaţia sa, potrivit ziarului japonez.

În 2018, Kim a venit cu propria toaletă atât la summitul intercoreean, cât şi la summitul de la Singapore cu preşedintele american Donald Trump.

Un an mai târziu, în drum spre Hanoi pentru celălalt summit cu Washingtonul, Kim a fost văzut fumând în faţa trenului, în timp ce sora sa, Kim Yo Jong, îi aduna mucurile de ţigară pentru a nu lăsa în urmă probe ADN, conform imaginilor surprinse de postul de televiziune japonez TBS.