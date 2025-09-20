G4Media.ro
VIDEO După 9 ore de căutări, jandarmii montani brașoveni au reușit să…

jandarmi montani
Surdsa foto: Inspectoratul de Jandarmi Județean Prahova/Facebook.com

VIDEO După 9 ore de căutări, jandarmii montani brașoveni au reușit să salveze doi turiști rătăciți în Bucegi / Pentru a rezista frigului, au alergat în jurul unui stâlp de marcaj

20 Sep

O intervenție dificilă a avut loc noaptea trecută în Munții Bucegi, acolo unde doi turisti, nepregătiți pentru traseu și surprinși de ceața densă, au rămas blocați în zona Valea Gaura – Vârful Omu.

Jandarmii montani au obligația de a interveni pentru salvarea oricărei persoane aflate în pericol, însă, din păcate, lipsa unui echipament minimal a turiștilor îngreunează deseori misiunile și le pune viața în pericol.

Așa s-a întâmplat și în acest caz: cei doi plecaseră pe munte în pantofi, fără echipament adecvat sau lanterne. Pentru a rezista frigului, au alergat în jurul unui stâlp de marcaj, sperând să se încălzească până la sosirea echipajului.

După ore de căutări pe o vreme neprielnică și pe o ceață densă, jandarmii au reușit să-i găsească. Cei doi erau epuizați. Cu sprijinul jandarmilor și al echipamentelor oferite, au reușit să coboare în siguranță după aproape 15 ore petrecute pe munte.

Astfel de cazuri, din păcate frecvente, arată cât de importantă este pregătirea corectă înaintea unei drumeții montane și respectarea regulilor de siguranță.

 

