„Dry January” în Franța: Peste 5 milioane de oameni au participat la provocarea de a nu consuma alcool în prima lună a anului

Tot mai mulți francezi participă an de an la provocarea de a nu consuma alcool în prima lună a anului, provocare numită Dry January. „În cel de-al cincilea an, provocarea „Dry January” s-a stabilit ferm în obiceiurile a milioane de francezi și franțuzoaice”, a anunțat Federația Addiction, scrie TF1.

„Societatea franceză pare să fi înțeles pe deplin semnificația și beneficiile unei pauze de la alcool”, adaugă aceasta, deși este dezamăgită de „refuzul” statului, care „pare să nu înțeleagă în continuare”.

Potrivit unui sondaj al firmei Selvitys, realizat în perioada 8-17 ianuarie 2024 pe un eșantion reprezentativ de 5.000 de respondenți, 5,1 milioane de francezi au participat la cele 31 de zile fără băuturi alcoolice.

Cu toate acestea, din 2020, guvernul francez a refuzat să participe la această operațiune. O situație denunțată de Catherine Delorme, directoarea unui centru de dependență din Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) și vicepreședinte al Fédération Addiction: „Nu putem spune că ne simțim susținuți de stat. ‘Ianuarie uscat’ a fost creat în 2019, ca reacție la decizia guvernului de a nu difuza o campanie de prevenire care era deja pregătită”, spune ea la TF1info. Sprijinul lui Emmanuel Macron pentru industria vinului este adesea contestat.

Politici de prevenire „insuficiente”

Această lipsă de sprijin la cel mai înalt nivel al guvernului se reflectă în absența unui buget: în Franța nu există finanțare pe termen lung pentru campaniile de prevenire a dependenței. „Trebuie să răspunzi la cererile de proiecte, altfel sunt finanțate doar politicile de îngrijire și de reducere a riscurilor. Este clar că nu este suficient”, subliniază Catherine Delorme.

Profesioniștii din domeniul sănătății urmăresc îndeaproape „Dry January” sau „January Challenge”. Santé Publique France a evaluat ediția din 2023, subliniind faptul că un adult din cinci depășește limitele de consum recomandate (maximum 10 pahare pe săptămână și două pahare pe zi, cu zile din săptămână în care nu se consumă alcool). Alcoolul este responsabil pentru 41.000 de decese în fiecare an în Franța.

Această inițiativă, care a luat naștere în Marea Britanie și a fost lansată în Franța în 2020 de către aproximativ șaizeci de organizații, are ca scop să permită fiecăruia să își evalueze nivelul de dependență. Luna ianuarie este un moment potrivit pentru a pune în discuție locul alcoolului în viața noastră de zi cu zi, după perioada sărbătorilor, sinonimă cu excesele.

Efecte pozitive asupra sănătății

În plus, „din ce în ce mai multe persoane se înscriu pe dryjanuary.fr (aproape 28.000 de persoane, o creștere de 75% față de 2023)”, iar „mass-media și rețelele de socializare transmit mesajul”, se bucură asociația. „Multe băuturi alternative fără alcool apar în baruri și magazine, iar noi comunități și asociații susțin campania”, a adăugat aceasta, subliniind o „nouă relație” cu alcoolul.

O lună de abstinență de la băuturile alcoolice are efecte pozitive asupra sănătății, atât pe termen scurt, cât și pe termen lung. Ea vă ajută „să dormiți mai bine, să economisiți bani, să vă simțiți mai bine, să vă recăpătați energia, să slăbiți și să vă îmbunătățiți concentrarea”, a declarat pentru TF1info Nathalie Latour, pe atunci director executiv al Federației Addiction. De asemenea, „studiile arată că majoritatea participanților își recapătă libertatea de alegere și continuă să bea mai rar și în cantități mai mici, chiar și la câteva luni după luna ianuarie”, afirmă Fédération Addiction.