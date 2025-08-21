G4Media.ro
Drulă, referitor la reformele asumate de premier: Eu îl ştiu pe domnul…

Cătălin Drulă
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Drulă, referitor la reformele asumate de premier: Eu îl ştiu pe domnul Bolojan că e încăpăţânat şi curajos, nu cred că dă în spate

Fostul lider al USR Cătălin Drulă afirmă că premierul Ilie Bolojan este un om ”încăpăţânat şi curajos”, Drulă susţinând că, în opinia sa, prim-ministrul nu va renunţa la reformele pe care şi le-a propus, transmite News.ro.

”Eu îl ştiu pe domnul Bolojan că e încăpăţânat şi curajos, nu cred că dă în spate”, a afirmat Cătălin Drulă, joi seară, la Euronews România.

El a comentat şi afirmaţiile premierului, care a spus că, dacă nu va fi lăsat să pună în aplicare ceea ce şi-a propus, poate să renunţe la funcţie.

”Nu cred că e un om care să renunţe, dar, pe de altă parte, nu e normal când ai puterea executivă să ţi-o exerciţi?”, a afirmat Cătălin Drulă.

El a subliniat că problema cu care se confruntă România ”n-a creat-o Ilie Bolojan sau Dominic Fritz sau Ionuţ Moşteanu”.

Întrebat dacă liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, este printre cei care au creat problema la care se referă, Drulă a evitat să dea un răspuns.

”Nu intru acolo, din motive de coaliţie, las asta pentru istorici sau pentru alegători, poate să judece fiecare”, a adăugat Drulă, referindu-se la eventuala responsabilitate a lui Grindeanu pentru situaţia în care se află ţara.

1 comentariu

  1. Dar cu psd nu se poate , sustinuti de aur .

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.